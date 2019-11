Muere chofer luego de avisar que se había accidentado en Sonora

Hermosillo, Sonora.- A la altura del kilómetro 231 de la Carretera Federal México 15 se registró un aparatoso accidente vehicular la mañana de ayer (martes) alrededor de las 10:00 horas.

Se estima que el choque-volcadura se suscitó cuando un camión circulaba de Norte a Sur, sobre la carretera rumbo a Guaymas, cuando repentinamente se impactó o fue impactado por una grúa, en la cual viajaban dos hombres de quienes se desconocen sus datos.

Luego del supuesto choque ambas unidades se salieron del camino hacia la derecha y cayeron a un canal central en el tramo carretero Hermosillo- Guaymas; las dos se volcaron hacia un costado izquierdo.

Los dos sujetos que circulaban a bordo de la grúa se salvaron, sin embargo el chofer del camión murió.

El hombre que perdió la vida respondía al nombre de Pompeyo y contaba con alrededor de 60 años de edad, lo curioso fue que el hoy occiso habló por telefono con el administrador de la empresa en la que trabajaba para avisar que se había accidentado y minutos después falleció.

"Él me llamó y me dijo que había tenido un accidente, por eso se me hace muy raro todo. Luego al rato le volví a marcar y no contestaba, hasta que me contestó otra persona y me dijo que el dueño del celular estaba muerto", expresó el administrador.

Accidente fatal a la altura del Km. 231 Carretera federal 15 Hermosillo-Guaymas.

El saldo fue de una persona fallecida y cuatro personas lesionadas. pic.twitter.com/08kVRJzHYh — @PinacateNews (@pinacatenews) November 19, 2019



Finalmente el cuerpo de Pompeyo fue levantado y trasaldado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y así saber las causas exactas de su muerte.