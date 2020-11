Muere el joven periodista Ezequiel Lizalde en Baja California Sur por Covid-19

Baja California Sur.- La mañana de este martes murió en en Baja California Sur, Ezequiel Lizalde Rodríguez, conocido y joven periodista, a causa del virus Covid-19, que había declarado días antes de su fallecimiento, que soportar la enfermedad era todo un reto: "había sido todo un reto este padecimiento".

Los días previos a que se confirmara la muerte de Ezequiel fueron inciertos, ya que sus allegados narraron que el joven no sabía qué pasaba con su cuerpo, además de que la respuesta de los médicos no fue exacta, en tanto su prueba de Covid-19 salió negativa en principio.

El periodista fue dado de alta en un principio, a lo que narraría: “el covid-19 cambio radicalmente mi vida, transformó mi rutina, le dio un giro a mi forma de trabajo que estaba acostumbrado a realizar, he tenido que suspender la mayor parte de mis actividades porque mi salud está deteriorada, ahora estoy en una rehabilitación dolorosa, normalmente no estamos acostumbrados a estar encerrados ahora debemos hacerlo pues hay un virus afuera, una vez que te enfermas estas obligado a no salir".

Por el lamentable deceso del periodista Ezequiel Lizalde, quienes laboramos en esta institución nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/7IythaXQ4x — SecretaríaSaludBCS (@SSA_BCS) November 24, 2020

Ezequiel, o "Cheke", nombrado así por sus amigos quedó con un daño severo en sus pulmones casi en su totalidad, además de varias secuelas físicas, pero fue dado de alta en el IMSS a pesar de su estado de salud,

E joven periodista logró ser trasladado al CRIT en Baja California Sur para seguir con un tratamiento menor, fue una semana sin tener contacto con amigos y familiares, después de ser dado de alta dio testimonio de la importancia de cuidarse de esta enfermedad.

Después de haber dado su testimonio como sobreviviente de coronavirus, el reportero demandó públicamente la falta de apoyo del gobierno estado y de los hospitales covid, para tratar las secuelas de los sobrevivientes; por las que terminó perdiendo la vida.

Las redes sociales en Baja California Sur mostraron sus condolencias a la familia de Ezequiel. Twitter

El periodista dejó en su muro de Facebook varios videos explicando las secuelas que padecía, y lo mal que se sentía, a pesar de ello y a falta de apoyo de su empresa editora, seguía trabajando.

En uno de esos videos reconoce su mayor temor, que era morir antes que su mamá.