Muere hombre con sospecha de Covid-19 en estacionamiento de hospital en Tabasco

Tabasco.- Un hombre que supuestamente presentaba síntomas de Covid-19 murió en el estacionamiento del Hospital Regional del municipio de Cunduacán, en Tabasco, a donde había acudido para atenderse.

El hecho sucedió el pasado viernes, y en un video que circula en redes sociales se puede observar que personal de una funeraria, protegidos con trajes especiales, acudieron al lugar para levantar el cuerpo.

En el material se observa que los funerarios levantan el cuerpo del fallecido, que ya estaba dentro de una bolsa, y lo meten a un féretro, además de colocar sus pertencias a una bolsa.

"Dejaron morir a mi papá afuera del hospital de Cunduacán"



Las fotografías de un cuerpo siendo metido dentro de un ataúd, presuntamente de un hombre fallecido por Covid-19 en el estacionamiento del Hospital Regional de Cunduacán Tabasco. pic.twitter.com/Dab9PeZ05X — Ibrahim (@MIPEGA1212) July 11, 2020

El video de los trabajadores de la funeraria levantando el cadáver del estacionamiento del hospital generó pánico entre los usuarios de redes sociales y en poco tiempo se viralizó.

De acuerdo a medios locales, el fallecido al parecer había acudido al nosocomio a pedir atención médica supuestamente porque presentaba síntomas de Covid-19, aunque no se confirmó la enfermedad ya que no se le realizó el examen. Sin embargo, ante la gravedad de su padecimiento no resistió y murió en el estacionamiento.

La presidente municipal, Nidia Naranjo Cobián, manifestó a los medios que no podía precisar si en el hospital se le negó atención médica en algún momento, aunque aclaró que en esta unidad no se puede hospitalizar a pacientes con coronavirus, y estos son canalizados a Comalcalco, donde hay camas habilitadas para estos pacientes.

