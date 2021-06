Muere hombre en Salvatierra, Guanajuato tras ser mordido por araña violinista

Guanajuato.- Aunque solo mide 3 centímetros la araña violinista, su poderoso veneno ya causó la muerte de un hombre en Salvatierra, Guanajuato quien falleció tras ser mordido por este arácnido.

El reporte fue dado en redes sociales por un usuario que relataba la lamentable partida de su papá a causa de lo que en un principio parecía una picadura insignificante, por lo que compartieron la historia ya que manifestó, "no le gustaría que esto le pasará a alguien más".

"Amigos, quiero platicarles que fue lo que pasó con mi papá, porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pasará a nadie. Mi papá falleció a causa de una mordedura de araña, no fue cualquier araña, fue la araña violinista, lo mordió durante la madrugada del jueves", escribió.

Agregó que su papá no le dio importancia al incidente, ya que, en ocasiones anteriores, ya había sufrido mordeduras, sin presentar molestias, e incluso picaduras de alacranes ya que no le hacían, por lo que creyó que en está ocasión sería de la misma manera.

Explicó que, tras la mordedura, la hinchazón comenzó y así se mantuvo durante todo el transcurso del jueves pasado, tomó algunos analgésicos para aliviar el dolor, y se fue a dormir, sin embargo, en el transcurso de la noche a la mañana del viernes, todo empeoró.

"El veneno y la infección de esa mordida ya había lastimado su mano de mi papa causándole necrosis, en la mañana del viernes mi papá ya depuraba sangre y pus de toda su mano", agregó.

Horas después el hombre de aproximadamente 50 años fue intubado y en los primeros estudios arrojó que el veneno ya se había propagado a los riñones, pulmones y corazón.

"En ese momento supe que perdía a mi padre y que de verdad estaba muy grave. Al ingresarlo y revisarlo mi papa ya presentaba daño en sus riñones, pulmones y corazón fue necesario dializarlo, intubarlo y que le pusieran catéter en su corazón para las 10:45 pm su corazón dejo de latir y falleció".

De acuerdo con medios locales, el no saber que le había causado tal reacción fue lo que provocó que la atención médica tardara, ya que tras varios estudios se determinó que el hombre había sido mordido por una araña violinista.

La muerte del hombre fue reportada cerca de las 22:40 horas, a menos de 24 horas de haber sido mordido por el arácnido. El titular de la Jurisdicción Sanitaria IV, Uver Martínez Camacho mencionó que este es la primera muerte registrada por una picadura de araña violinista en la región.

