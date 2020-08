Muere por Covid-19 Gaudencio Mejía, líder indígena en Guerrero

Chilpancingo, México.-Gaudencio Mejía Morales, dirigente indígena mixteco y que fungía como director de la Radio La Voz de la Montaña en Tlapa, murió este martes en la mañana por Covid-19. La información fue dada a conocer por sus familiares vía Facebook, sin mayores detalles, debido a que se conoció que el pasado 2 de agosto se confirmó su contagio de este virus mortal.



Fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Mejía Morales, fue durante varios años observador de Derechos Humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) en la República de Guatemala. Además, fue consultor en Derechos Humanos del Pueblo, en Cuenca Ecuador en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo, en la República de El Salvador.

Desde el pasado 3 de agosto fue internado en el Hospital Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México.

El 2 de agosto escribió en su cuenta de Facebook: amigos, amigas, amigos, con responsabilidad hago público que me contagié del Covid-19. Estimo que para que no tengan de mi compasión sino para que quienes convivieron conmigo tomen sus precauciones. Ni a mis malquerientes les deseo esto. Estoy aislado al excelente cuidado de mi familia con medicina tradicional y alópata. No se preocupen, no voy a perder esta batalla.