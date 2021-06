Mueren por Covid-19 al menos 36 personas vacunadas en Hidalgo

Hidalgo.- Al menos 36 personas han muerto por Covid-19 en el estado de Hidalgo pese a haber recibido una o dos dosis de la vacuna, confirmó la Secretaría de Salud estatal.

Alejandro Benítez Herrera, secretario de Salud de Hidalgo, detalló que de las 6 mil 163 muertes por Covid-19 que se han registrado en la entidad, al menos 36 personas estaban vacunadas.

De las 36 personas que fallecieron víctimas de coronavirus en Hidalgo, 11 tenían el esquema completo de vacunación, mientras que las otras 25 habían recibido sólo la primera dosis del fármaco, aunque no se detalló cuáles fueron las vacunas aplicadas.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud resaltó que no todas las personas reaccionan de la misma manera a la vacuna, por lo que ésta no garantiza la inmunidad al contagio y los efectos del Covid-19.

La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos", dijo.