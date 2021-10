Muertas en Bahía de Banderas, Nayarit, eran dos niñas; pareja es detenida por el feminicidio

Nayarit.- El lunes 25 de septiembre fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres en Bahía de Banderas, Nayarit, los cuales corresponden a dos niñas, Amelia de 11 y Verónica de 14 años de edad, ambas eran hermanas, por el feminicidio una pareja fue detenida por agentes de la Fiscalía estatal.

La Fiscalía General de Justicia de Nayarit detuvo a Cytian "N" y César "N" por el feminicidio de las dos niñas, anteriormente éstos las habían amenazado a la madre con hacerle asesinar a las menores, amenaza que ya le habían hecho a la hija más grande tiempo atrás.

Hechos

El pasado 26 de septiembre la madre de Verónica y Amelia interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de las menores, de las cuales no sabía nada desde el pasado jueves 23 de septiembre, luego de que salieran de su casa sin permiso.

María, madre de las niñas, le dijo a las autoridades que el día jueves 23 de septiembre alrededor de las 18:00 horas salieron de su casas sin avisarle, y al comunicarse con la más grande por teléfono le dijo que se encontraban en el poblado de San Vicente, acompañadas de un hombre que les invitó unas botanas.

Momentos más tarde María les volvió a marcar diciéndoles que volvieran a casa, pero las menores le dijeron que lo harían más tarde, pero nunca llegaron a casa.

Fue hasta el 26 de septiembre que la señora María decidió denunciar la desaparición, por lo que se activó una alerta amber para poder dar con sus paraderos.

Un día antes, el 25 de septiembre, autoridades de Seguridad Pública de Bahía Banderas, recibió el reporte de dos cuerpos abandonados en la zona del estero Coamile de la playa Careyeros, cerca del poblado Higuera Blanca, por lo que acudieron al lugar, donde solo encontraron el cuerpo de una mujer.

Al día siguiente las autoridades fueron advertidas, nuevamente, de la presencia de un cuerpo en la playa de Careyeros, a la altura del crucero de Punta de Mita e Higuera Blanca, por lo que acudieron a rescatar el cadáver.

Al realizarle la autopsia las autoridades se dieron cuenta de que ambos cuerpos no tenían algunas extremidades y lesiones en el rostro, lo cual complicaba su identificación, además de que habían sido atacados por tiburones.

La autopsia reveló que ambas víctimas fueron agredidas físicamente, ya que presentaban contusión activa en cráneo y asfixia mecánica, además de que el primer cadáver tenía una lesión por arma punzante en el cráneo, siendo eso su causa de muerte.

Cuando la señora María interpuso la denuncia se le tomaron muestras genéticas, las cuales fueron usadas para ver si eran compatibles con los dos cuerpos, dando un resultado positivo, por lo que los cuerpos correspondían a Amelia y Verónica.

Las autoridades abrieron tres carpeta de investigación; una por desaparición, hallazgo de los cuerpos y amenazas de los ahora detenidos; César “N” y Catyan “N”, de 44 y 32 años de edad, respectivamente.

María le comentó a las autoridades que un año atrás César estaba saliendo con su hija Verónica de 14 años de edad, y a principios del mes de septiembre la pareja de esposos llegó a la casa de la señora, donde se encontraban las niñas, y le dijo "ya no aguanto a sus hijas, le mandan fotos a mi mi vieja; yo no me hago responsable si algo les pasa", tras esto se llevaron el teléfono celular de las niñas.

Antes de irse Catyan "N" le dijo a María que "ya no aguanto a sus hijas, si les pasa algo, se desaparecen o si aparecen muertas, no hay manera de probar que fui yo; ya me tienen harta las dos, ya llegué a mi límite; si les pasa algo, no digas que no te advertí".

Tras la amenaza Verónica le dijo a su mamá que anteriormente ya había sido amenazada por parte de la pareja, y que en esa ocasión César se la llevó con engaños a bordo de una camioneta donde iba escondida Caytan, y que está la amenazó con un cuchillo diciéndole que la iba a matar golpeando, además de que le arrojó gasolina y estuvo a punto de prenderle fuego pero el hombre lo impidió.

En otra ocasión acudieron a la casa de María los imputados y los padres de estos para pedirles que se fueran de ahí, que las iban a llevar a la central de autobuses para que se fueran a León ya que la mujer no quería verlas.

El día de la desaparición María descubrió a su hija Verónica hablando con César por videollamada, donde este le dijo que fuera a donde estaba y que llevara a su hermana Verónica, momento más tarde las menores se fueron sin autorización.

Este 01 de octubre elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit detuvieron a César "N" y a Caytan "N" por el delito de feminicidio agravado contra las menores Amalia y Verónica, por lo que pudieran estar en prisión desde 50 a 75 años.