Mueven de Bocoyna, Chihuahua a médicos pasantes

Chihuahua .- Tras el asesinato de la anestesióloga Masiel Mexía Medina, autoridades universitarias y de la Secretaría de Salud de Chihuahua acordaron reubicar a nueve médicos pasantes que comenzarían a realizar su servicio social la próxima semana en San Juanito, municipio de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara.

En una carta dirigida a Luis Carlos Hinojos, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), los estudiantes indicaron que la muerte de la médica generó condiciones que les impiden trabajar, ejercer y fortalecer el aprendizaje del servicio social.

"Ante lo cual nos permitimos solicitarles su total apoyo para realizar el cambio de plaza a un lugar donde se nos brinde el ejercicio de nuestro servicio social, con la mayor paz, tranquilidad y, sobre todo, seguridad posible", indicaron los pasantes.

Hinojos respaldó la petición de los pasantes e informó que se comunicó con el Secretario de Salud estatal, Felipe Sandoval, con quien acordó la reubicación.

"El Secretario estuvo de acuerdo y nos apoyó en reordenar a los alumnos y ahorita la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Educación en Salud, está buscando otras plazas más seguras para ellos, para reubicarlos", indicó en entrevista.

El director de la Facultad de Medicina aclaró que los nueve pasantes aún no estaban en San Juanito, ya que su servicio social de un año lo empezarían la próxima semana.

Los pasantes habían sido asignados al Hospital Rural IMSS-Bienestar en San Juanito, donde trabajaba Mexía Medina, quien fue asesinada el pasado lunes al recibir balazos en la cabeza y el tórax.

El Fiscal estatal Roberto Fierro consideró que el homicidio de la anestesióloga fue un "hecho aislado" y descartó que el personal de salud esté en riesgo.

Cuestionado sobre el móvil del crimen, dijo que hay varias líneas de investigación y señaló que un hombre fue detenido como supuesto responsable del homicidio.

"Estamos viendo una persona drogada y bajo el influjo del alcohol que andaba, por lo que dicen ahí los habitantes, que andaba esa noche haciendo varios desmanes en la zona", explicó en Palacio de Gobierno.

Hasta ayer, precisó Fierro, no se había establecido ninguna relación entre el agresor y la víctima.

-¿Representa un riesgo para los médicos?, se le preguntó.

"No, no, de ninguna manera, esto es un hecho aislado, desgraciadamente de un sujeto que estaba bajo el influjo de las drogas y del alcohol; pero no es un hecho que represente un riesgo para los médicos, enfermeros, a todo el sistema de salud de la zona serrana", aseguró Fierro.

En un comunicado, la Fiscalía estatal indicó que un vecino de San Juanito aparece como presunto responsable del asesinato.

Te recomendamos leer:

"La misma tarde de ayer (lunes) se encontró a un sujeto amarrado a un poste, golpeado y, a un lado, un arma de asalto tipo AK 47 y una cartulina con la siguiente leyenda: 'Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado una muchacha'", estableció.