Mujer embarazada y compañera fueron secuestradas de su lugar de trabajo en Colima

Katya Rodríguez y su compañera de trabajo fueron sacadas a la fuerza de su trabajo, una financiera de autos, por unos hombres en la avenida Constitución de Colima.

Jesús, esposo de Katya vive fuera de la capital y se enteró a través de redes sociales del secuestro de su esposa quien tiene un embarazo de cinco meses.

Familiares de las víctimas junto bloquearon de manera inmediata el libramiento Ejército Mexicano para exigir a las autoridades una solución.

“En la Fiscalía no me han dicho nada, ni me han dado información, quiero que me la regresen, que regresen a las dos” expresó Jesús.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer tres presuntos responsables de los hechos, resultado del operativo de búsqueda en la zona donde se llevó a cabo el secuestro.

El paradero de las mujeres aun no se ha dado a conocer, por lo que los familiares de Katya y de Leticia Saucedo exigen a las autoridades acciones oportunas e inmediatas.

“En la Fiscalía de aquí de Colima y de Coquimatlán no me dieron ninguna información, aquí vamos a estar hasta que nos las regresen. No nos vamos a quitar”, advirtió.

Al no tener respuesta de la fiscalía del paradero de las víctimas, la fiscalía exhortó a los familiares a desbloquear las carreteras, sin embargo, aseguran que no lo harán hasta tener el paradero de las secuestradas.

