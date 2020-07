Mujer fuma y bebe en combi de Morelia y agrede a pasajera que le reclama

Morelia, Michoacán. - A través de un video que cirucula en redes sociales, señalan a una mujer que iba fumando y bebiendo en una combi de Morelia, en Michoacán, sin embargo, algunos usuarios le reclamaron a la pasajera porque les molestaba y ella respondió de manera agresiva.

Algunos usuarios de redes cuestionan el cómo o por qué el conductor dejo a la mujer que se subiera mientras fumaba y bebia y no le habría llamado la atención o le había pedido que dejara de hacerlo por respeto a los demás pasajeros.

Al realizar algunas queja, la mujer quien iba al lado del conductor se cambió a la parte trasera de la combi y comenzó a agredirla verbalmente, mientras que algunos grababan la acción de la mujer.

"¿Por qué el transportista permitió que le chica se subiera con una bebida alcohólica y por si fuera poco fumando dentro de la unidad? ¿Qué está pasando? En otro punto, podemos observar que la persona que agrede se siente agredida al esta siendo grabada, pero lo que está haciendo ella ¿no es agresión?", compartió Shantal una usuaria de redes sociales.

También cuestiona la actitud del conductor pues permitió que la mujer se bajara e ingresará a la parte trasera del automóvil y agrediera a la mujer que se quejó porque ella iba bebiendo y fumando dentro de la unidad.

"Yo no estoy a favor de la violencia y se que no es justificación para lo que se puede ver en el video, pero era la única forma en la cual se podía defender la persona agredida. Por favor tengan un poco de prudencia y sean más concientes. El número de la unidad no lo vieron, pero era ruta paloma azul. #LadyCerveza #LadyQuéonda #RutaAzul" compartió la usuaria.

Luego de las agresiones verbales, ambas mujeres se fueron a los golpes y comenzaron a agredirse fisicamente por lo que el chofer y los otros pasajeron tuvieron que interferir para separarlas.

A causa de la situación los usuarios de las redes comenzaron a apodar a la mujer #LadyCerveza y #LadyQuéonda, compartiendo las publicaciones a cerca de la situación que ocurrió el día de hoy en Morelia.