Mujer publicó en redes sociales afectaciones durante la manifestación M8 en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Una mujer publicó en redes sociales que fue una de las personas afectadas en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, su auto fue dañado y pintado con aerosol en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron en la manifestación del 8M de ayer en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, ubicadas en Vía Rápida y que alberga las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida.

Tras la manifestación feminista el auto de la mujer quedó con pintas y cuantiosos daños y ella expuso su caso en redes sociales provocando comentarios en contra y a favor.

La mujer de nombre Ana Gabriela escribió lo siguiente:

"Yo solo salgo a hacer mi trabajo (e intento hacerlo lo mejor posible)".

Hoy, día de la mujer, un grupo de mujeres fueron a la oficina de mi trabajo a manifestarse, no miré a ninguna mujer solicitando ser escuchada, solicitando apoyo o justicia, simplemente llegaron y destrozaron todo.

Yo también soy MUJER, salí de mi ciudad de origen a buscar mis sueños, me encuentro SOLA en una ciudad que me asusta, sin embargo aquí sigo luchando día a día... Hoy, esas mujeres destrozaron mi carro, el cual se encontraba afuera de mi oficina, también dañaron carros de varios compañeros, tuvimos que salirnos por atrás porque estaban rociando gasolina sabiendo que estábamos dentro"

De esto no se trata el 8 de marzo.

Estas mujeres no me representan.

Gracias “amigas” manifestantes.

Ante la publicación de la empleada los usuarios justificaron los hechos pero otros se indignaron y comentaron que así NO...