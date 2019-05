Mujer puso en venta a su bebé en Facebook, pide 60 mil pesos

Parral, Chihuahua.- Una mujer publicó en un grupo de ventas de Parral una foto de su bebé y pide 60 mil pesos por él.

Textualmente la mujer escribió, urje vender, "vendo a mi bb para órganos o Lu q qieran yo no pude mantener, Lo vendo xk no lo pude avortar, No menos de 60 mil".

La publicación causó repudio en miles de cibernautas, por lo que fue denunciado ante los diferentes medios de comunicación de Parral, Chihuahua, minutos después el post fue borrado de la página de ventas.

La mujer que intentó vender a su bebé en Facebook tiene por nombre en su perfil, Yessicca.

La mujer le pone precio a su bebé, pide 60 mil pesos/Foto:Facebook Bazar de Parral

Hasta el momento se desconoce la veracidad de la publicación.

En la publicación presuntamente escrita por la mujer se ven considerables errores de ortografía.