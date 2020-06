Mujer que no creía en el coronavirus se contagia y muere en Sonora

Nogales, Sonora.- Una mujer que había asegurado no creer en el coronavirus, se contagió y falleció días después en Nogales, Sonora.

Después de haber contraído Covid-19 y padecer las afectaciones de la enfermedad, Anabel "N" se disculpó a través de sus redes redes sociales por no haber creído antes en el nuevo virus y pensar que solo era un "invento del Gobierno".

De acuerdo al portal local Expreso, la mujer dejó a dos hijos de 15 y 21 años de edad. Ella era considerada como una madre de familia muy alegre y se dedicaba a vender autos para una empresa automotriz de la ciudad.

Una amiga de la fallecida explicó que tenía sobrepeso, diabetes y problemas cardiacos, entre otros padecimientos.

"Era guapa y sonriente, donde quiera andaba. Hasta que un día sintió los síntomas, fiebres de hasta 40 grados, cansancio, dolores", contó al medio.

Mencionó que su ánimo era tal, que hasta acudió a su trabajo, pero la enviaron a su casa e incluso sanitizaron la oficina.

Luego llegaron más dolores que la postraron en cama, hasta que su corazón dejó de latir.

“Pensaba que no existía y créanme ahora que lo estoy viviendo en carne propia valoras hasta el tentar a tus perros, pegarle un sopapo a tu hijo, un beso a tu pareja, un abrazo a mi hija y a mi madre, extrañas hablar pelear moverte extrañas VIVIR. Créanme, la lección que me está dejando este pin--- enfermedad llamada Covid-19 vale más que mil. ¡Discúlpame Dios, discúlpame mundo, discúlpame cuerpo x no cuidarte y protegerte! Irónicamente pido salir viva de esto para poder agradecer con acciones en mi cuerpo, casa, ciudad y universo… Gracias a mis amigas, familia, compañeros de trabajo que han estado al pendiente las 24/7 de todo lo que pasa”, se puede leer en su último mensaje que escribió en sus redes sociales.

