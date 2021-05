Mujer quema con ácido los ojos de su vecina por celos en Veracruz

Xalapa, Veracruz.- El 21 de abril los ojos de Micaela Morales fueron quemados con ácido por una vecina celosa, quien sigue libre y vive en la impunidad en la comunidad de Pagua, ubicado en el municipio de Colipa, Veracruz.

"Ella venía en el camino, le habló una señora para arrojarle el líquido en la cara y fue donde mi hermana gritaba pidiendo auxilio para que alguien la auxiliara porque iba muy mal, y fue donde mi hermana está perdiendo su vista, de hecho ya perdió un ojo y el otro está por perderlo", comentó Margarita Morales, hermana de Micaela, en una entrevista de radio.

La supuesta agresora, identificada como Reyna “Z” le gritó a Micaela que eso le pasaba por vivir con su exmarido, de acuerdo a las declaraciones de los vecinos que presenciaron los hechos y quienes fueron amenazados con correr con la misma suerte.

Como si el daño físico no fuera suficiente, Micaela reveló que su agresora la amenazo con matarla si la denunciaba; esto despertó su temor ante la posibilidad de que la mujer atente contra la vida de sus hijos menores de edad, debido a que sigue libre.

"Ella me juró que si yo la denunciaba me mataría. Tengo miedo porque mis hijos están en mi comunidad, y mi chiquito es de 9 años y el otro tiene 16, y yo estoy sola aquí con mi hermana, y como yo no alcanzo todavía a ver, tengo miedo que alguien entre y me vaya a hacer daño así como estoy".

La afectada fue auxiliada por sus vecinos tras la agresión y antes de ser llevada a la clínica del Cerro del Aguacate, poco después fue enviada al Hospital Regional de Misantla, donde le explicaron que le había quemado los ojos y la trasladaron a Xalapa.

Un ojo lo tiene bastante mal, del otro solo ve un brillo, que puede ser que el 70 por ciento vea, pero cambiándole las córneas", explicó Margarita Morales.

Pese al daño físico y psicológico, a Micaela se le niega la justicia, acusa su abogado José Ángel Vásquez Méndez.

El litigante acusa a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, de negarse a recibir la acusación y no atender la promoción presentada.

Horas después de la agresión, la familia de Micaela intentó presentar cargos penales contra Reyna en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en Minsatla, pero la rechazaron.

En dicha dependencia mandaron a la familia de la víctima a la unidad integral para que interpusieran una demanda por “delitos diversos”. No obstante, en este lugar rechazaron los cargos por tratarse de un “asunto de la fiscalía especializada”.

“Después de seis días de dificultades para que nos recibieran la denuncia, debido a la negligencia de los funcionarios, presentamos una promoción dirigida a la titular de la fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, para que gire instrucciones a sus servidores públicos y atiendan la petición”, declaró Vásquez Méndez para medios locales.

Sin embargo, el abogado señaló que la FGE sigue sin atender el caso.