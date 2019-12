Mujer se avienta de edificio y aplasta a hombre en Puebla

Puebla.- Una mujer se lanzó desde lo alto de una tienda departamental en Puebla, al parecer se trató de un intento de suicidio.

La mujer se aventó desde una altura de 8 metros, un hombre que iba pasando por el lugar sin darse cuenta de lo que sucedía arriba de él fue impactado por la fémina.

La mujer resultó con un severo traumatismo craneoencefalico, de inmediato fue llevada a un hospital, donde horas más tarde falleció.

Al momento de caer la mujer de 55 años de edad golpeó su cabeza contra el piso.

El hombre de 24 años que fue aplastado por la mujer no resultó con lesiones.

Gracias a Dios me revisaron, no pasó a mayores. Sólo fue el rozón. Me cayó de golpe. Fue una dama. Creo que está viva.