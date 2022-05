Mujer se viste de enfermera para robarse a recién nacida de hospital en Sonora

Hermosillo,Sonora.- Una mujer de 20 años de edad fue retenida por guardias de seguridad y entregada a policías municipales luego de que intentara sacar de un hospital a una recién nacida.

Los hechos ocurrieron en un hospital de Hermosillo, Sonora ubicado con dirección en la avenida Ocho, entre Reforma y Monteverde, de la colonia Ley 57.

Una mujer vestida de enfermera ingresó al área de ginecología del nosocomio e intentó sacar a una recién nacida.

Por fortuna la mujer identificada como Josefina "N" no logró su objetivo y fue entregada a las autoridades.

Fue la abuela de la recién nacida quien narró que una mujer vestida de enfermera entró al área de ginecología, donde se encontraba su hija y nieta, luego de dar a luz.

La abuela comentó que cerca de las 01:25 horas de ayer martes le permitieron ver a su hija que estaba en cama con la bebé y al llegar observó que se encontraba una mujer que se presentó como la pediatra y le pidió la nña para realizarle la prueba del Tamiz.

Sin embargo, explicó que a ella le pareció extraño porque este examén es por cita y después de la semana de nacido. Pero al pasar una hora la mujer no regresaba con la niña se le hizo extraño.

"Pasó una hora y la mujer no llegaba entonces llegó una enfermera y le dije yo ya me voy a ir para afuera ¿A qué horas me van a traer a mi niña? Entonces me dijo "quién se la llevó", 'la pediatra' entonces la respuesta de la enfermera fue, "no hay pediatra ahorita de mujer de día".

Por lo que de inmediato se dio aviso a los guardias de seguridad y comenzaron a buscar a la recién nacida y al no hallarla confrmaron que se la robaron.

"En los baños empezaron a buscar y en un cesto estaba toda la ropa de mi niña cobijita, calcetines y la ropa que traía la mujer estaba tirada ahí", relató la abuela.

Finalmente la mujer acusada de robar la bebé fue detenida por elementos de la Policpia Municipal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal investiga el caso.