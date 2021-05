Mujer víctima de esterilización forzada en el IMSS obtiene amparo de SCJN

Jalisco.- Sonia, una mujer de 31 años, denunció que fue sometida a un procedimiento de esterilización de manera forzada en en un hospital del IMSS en Jalisco, tras lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha otorgado un amparo para revertir el proceso.

El hecho ocurrió en enero de 2017 en el Hospital General de Zona No.9 del IMSS en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde acudió la mujer por labores de parto, y cuatro días después, mediante amenazas y engaños, el personal médico la hizo firmar un consentimiento para someterla a una Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB), es decir, ligadura de trompas.

Más de cuatro años después, la Primera Sala de la Suprema Corte concedió el amparo que obliga al IMSS a practicarle a Sonia el procedimiento para revertir la esterilización, o bien se le ofrezca la opción de reproducción asistida en el instituto o algún hospital privado, por cuenta del IMSS.

La SCJN determinó que la mujer fue víctima de violencia obstétrica al practicársele una esterilización contra su voluntad, pues su supuesto consentimiento "no fue previo, pleno, libre ni informado, al recabarse en un ambiente de estrés, amenazas e intimidación durante la labor de parto".

"Esta esterilización constituyó violencia de género, pues el personal médico actuó conforme a estereotipos de género; se decidió esterilizarla sin su autorización a partir de una disminución de su capacidad de decisión en relación con su propio cuerpo", se lee en la resolución.

La Primera Sala resaltó que la mujer no fue informada de manera amplia ni tuvo tiempo suficiente para decidir sobre el método de anticoncepción en cuestión, toda vez que no había urgencia para el procedimiento, pues la salud de la paciente no estaba en riesgo.

Además, se ordenó notificar al Órgano de Control Interno del IMSS para que el área correspondiente determine si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Tras el emparo, el IMSS publicó una tarjeta informativa asegurando que "acatará la resolución del máximo Tribunal del país y cooperará en el ámbito de sus atribuciones".