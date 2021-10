Mujeres de Veracruz exhiben rostros de presuntos feminicidas prófugos

"Son 12 feminicidas, queremos que la ciudadanía los vea, todos son del estado de Veracruz y las víctimas y familiares están esperando justicia, que sus casos no queden impunes", manifestó la activista Judith Muñoz.

Acusan que los procesos para denunciar son lentos y no hay acompañamiento por parte de la Fiscalía, de manera que incluso pasan años sin que haya avances en los casos.

Las feministas exigieron que no haya impunidad en los casos y este fue el motivo por el que decidieron exhibir los rostros de los acusados. En alusión al Día de Muertos, las manifestantes también coloraron la figura de una catrina en la fuente del Zócalo de Veracruz.

Raúl Durán Periodista

