Mujeres que aborten en Tabasco serán encarceladas hasta tres años

Tabasco.- Aunque ya en varias entidades del país el aborto es legal en Tabasco no lo es y está penado, por lo que si una mujer lo hace puede ser encarcelada hasta tres años de prisión, esto de acuerdo al Código Penal de dicho estado.

En el Capitulo II de delitos culposos en el articulo 61 se señala que solamente se sancionará como delito culposo el aborto sufrido sin violencia.

El capitulo V que habla del aborto este señala en el articulo 131 que se aplicará prisión de tres a seis años, al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta. Si se emplea violencia física o moral, la prisión será de seis a ocho años.

Mientras que en el artículo 132 señala que se aplicará prisión de uno a tres años al que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta. La misma pena se impondrá a la mujer que consienta en que otro la haga abortar.

El articulo 133 señala que se aplicará prisión de seis meses a tres años a la mujer que procure a sí misma el aborto.

También se señala en el articulo 134 que si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrona o partero se le aplicará, además de las penas que le correspondan, conforme a los artículos anteriores, suspensión de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio.

El delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado, así se menciona en el articulo 135.

¿Cuándo no se sanciona a la mujer o partícipes de abortar?

De acuerdo al articulo 136 del capitulo V del Código Penal para el estado de Tabasco, no se castigará el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida.

En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, bastará la comprobación de los hechos; o cuando de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.