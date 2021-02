Multan a Morena y PT por evadir transparencia en Querétaro

Querétaro.- El Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fueron sancionados por incumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro durante el 2020. Esto ocurrió tras las verificaciones permanentes que realiza el órgano de transparencia (Infoqro) mediante auditorias.

Ahondado a lo anterior, el organismo de transparencia recibió dos nuevas denuncias en contra de Morena durante enero del presente año, las cuales están en proceso de resolución.

Las denuncias fueron impuestas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para que dieran inicio a las averiguaciones correspondientes y actuaran en consecuencia, debido a que los partidos intentaron evadir su responsabilidad bajo el argumento de no estar obligados a cumplir con la Ley de Transparencia.

Sanción

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó aplicar una de 12 mil 90 pesos a Morena y otra de 8 mil 60 pesos para el PT.

El comisionado de Infoqro, Eric Hernández López, informó que después de las verificaciones constantes, aleatorias y permanentes del cumplimiento de la Ley de transparencia, se notificó a los organismos sobre las inconsistencias presentadas y se les emitieron recomendaciones, que no acataron.

Ambos partidos infringieron los artículos 66 y 74 de la citada ley en sus portales. En lugar de atender las recomendaciones, tanto el PT como Morena, reincidieron y se negaron a cumplir, lo que derivó en la denuncia.

Al respecto, Hernández López explicó que las auditorias a las páginas de internet se revisan los puntos relacionados con información y en caso de que no esté actualizada se emiten recomendaciones al partido o entidad en cuestión.

Cuando el Infoqro encuentra fallas se establece un plazo para que la entidad realice los cambios pertinentes y se le ofrece personal técnico y especializado en el tema. Si al vencer el plazo hoy hay respuesta y no existe argumento legal válido, el organismo de transparencia procede conforme a la Ley.

“La ley se cumple o no se cumple y no se les cumple, no se les califica; no podemos decir si alguien reprueba o alguien pasa o si tiene estrellitas. Simplemente, cuando procedemos a hacer las revisiones, así como tú lo dices, si falta algún tema de información, tenemos que seguir revisando y tenemos que ser exhaustivos”, aseguró el comisionado.