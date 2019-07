Multas a quien deje a su mascota en el sol, sin agua y sin comida

Chihuahua.- Si tienes mascota tienes que leer esto y estar al pendiente de ella o ellas.

Dejar a tu mascota en el sol, sin agua y sin comida o en espacios reducidos también es considerado como maltrato animal por ello a las personas que lo hagan serán multadas.

La multa será de 2 mil pesos, lo mismo que equivale a 20 salarios mínimos.

"Estamos atendiendo denuncias para evitar estas prácticas de los ciudadanos", informó el titular de Ecología, Juan Carlos Torrecillas López.

Los perros y los gatos y todo animalito necesitan amor, protección y cuidados de salud pero muchas veces lo olvidamos por el trabajo y prisas cotidianas.

Cabe destacar que existen otros tipos de maltrato animal como prácticas de mutilación, golpes, pero también se considera maltrato dejarlos sin alimentos, en el frío, sol, lluvia y en la interperie sin cuidado alguno.

La irresponsabilidad en el cuidado de las mascotas incluye no atenderlos, no vacunarlos o no llevarlos al médico veterinario en caso de estar enfermos y mantener su zona sucia.

Así que si no tienes tiempo o no puedes realizar todo lo anterior para tener una mascota, no la tengas, ellas tienen necesidades muy parecidas al ser humano, pero otras veces gente que no está en su sano juicio se olvida de valorar a las mascotas que los acompañan siempre.

Es importante saber como detectar el dolor en tu perro por lo que enseguida te damos algunas recomendaciones para que tengas mejor atención hacia tus amigos perrunos.