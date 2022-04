Municipio de Celaya, pide reversión de terrenos a Iglesia Católica

Celaya, Guanajuato.- El ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, donó siete terrenos para la iglesia católica, sin embargo, a varios meses de la entrega, las autoridades municipales no han visto un avance en las construcciones, por lo que han procedido hacer una reversión de terreno, aún no han dado a conocer si se estaría recuperando la totalidad de los predios o solo una parte.

Ante esta acción la Diócesis de Celaya, Guanajuato, comunicó a través de su vocero el padre José de Jesús Palacios, que desconocen el hecho de la petición de reversión de terrenos, el sacerdote comentó que si se está cumpliendo con la construcción sin embargo, el proceso es lento pero seguro.

“Se dice que no se han utilizando los terrenos para lo que son, pero si se están usando. Hay predios que tienen una bardita y los domingos se pone una lona y se acondiciona para que den la misa, hay otros en los que se da catecismo. Se debe recordar que estás dos actividades no se dan siempre, ni a todas horas, por eso da la impresión de que los lugares están abandonados, pero no es así”, expresó José de Jesús Palacios, Vocero de la Diócesis de Celaya.

De los sietes terrenos que se entregaron a la iglesia católica, el vocero comentó que las construcciones llevan avance del 60%, algunos del 40% 0 20%. Otros más llevan una barda o pequeños cimientos. El Padre Jesús Palacios indicó que el dinero para la construcción se obtiene de los eventos sociales que organiza la iglesia como: Kermeses y fiestas parroquiales.

Además Jesús Palacios dijo que fue imposible seguir con la construcción de templos y aulas de catecismo porque con la llegada de la Pandemia por Covid 19, se suspendieron los eventos sociales y no había otra manera de obtener dinero. Por ahora informó que quedó en espera de que las autoridades del Municipio de Celaya, le hagan llegar información sobre la reversión de terrenos o alguna solicitud para que pueda la Diócesis de Celaya, presentar formalmente a través de documentos, los avances alcanzados en los terrenos.