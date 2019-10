Mx dividido: #AMLOEstamosContigo y #RenunciaAMLO por Culiacán

Momentos de pánico se registraron ayer (jueves) en Culiacán, Sinaloa, tras las balaceras en los diferentes puntos de la ciudad por la captura y posteriormente liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Ante la psicosis que se vivió y la ola de violencia, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina indicó que se procedió a la liberación de Ovidio Guzmán.

“A mi me informaron, por la tarde, hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo, esto comenzó alrededor de las 15:00 horas, poco más, me informaron de inmediato que se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto, el Secretario de la Defensa, de La Marina, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, tomaron decisiones que yo respaldo, yo avaló, por que se torno muy difícil la situacion y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas, yo estuve de acuerdo con eso, por que no se trata de masacres, eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, ellos tomaron esa decisión y yo la respalde”, indicó AMLO, durante su conferencia matutina.

Tras la declaración del Presidente, México se dividió, y AMLO se volvió tendencia en Twitter con el #RenunciaAMLO y #AMLOEstamosContigo. Mientras que unos atacaban al presidente de México otros le brindan su apoyo tras la decisión que se tomó de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien esta siendo buscado por autoridades estadunidenses por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y mariguana de México a ese país desde 2008 a 2018 junto a su hermano Joaquín Guzmán López.

"Pues ya están pidiendo la renuncia de #LopezHaciendoNarcoHistoria en la @Mx_Diputados #RenunciaAMLO #RenunciaDurazo".

El gobierno de @lopezobrador_ cede al narcotráfico y libera a Chapito en Culiacán, es una vergüenza y atropello contra los mexicanos", fueron algunos de los tuits.