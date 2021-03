Nace el primer bebé en México con anticuerpos contra el Covid-19 en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- El pasado 5 de marzo se registró el nacimiento de un bebé en San Luis Potosí con anticuerpos contra el Covid-19.

Una nutrióloga que fue vacuna contra el Covid-19 en San Luis Potosí dio a luz un bebé con anticuerpos, convirtiéndose así en el primer caso en México en el que un recién nacido ya esta protegido contra el coronavirus.

De acuerdo con la información atribuida del médico gineco-obstetra y presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, Heriberto Lizaola Díaz de León, el bebé nació en el Hospital Ángeles el pasado 5 de marzo.

También se detalló que la madre y el bebé recién nacido se encuentran ambos sanos, la madre tuvo un embarazo normal, nunca desarrolló síntomas de Covid-19 durante el embarazo y ni ella ni su bebé presentaron reacciones negativas durante o después de las dos complicaciones de la vacuna de Pfizer, las cuales fueron administradas a las 32 y 37 semanas de embarazo).

"El nacimiento, que ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna para Covid-19 fue a través de una cesárea sin contratiempos". Se informó mediante un comunicado.

El bebé nacido en San Luis Potosí es el primer caso en México, sin embargo el primer caso en el mundo fue la de una bebé de Florida y de acuerdo con el boletín, los anticuerpos del bebé de México se detectaron al analizar la sangre periférica a los 7 días posteriores al nacimiento, sugiriéndose que se trata de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos.

La madre que dio a luz al bebé con anticuerpos contra el Covid-19, es de profesión nutrióloga que labora en un hospital y por ello pertenece al personal de primera línea, por lo que pudo recibir la vacuna, no sin antes tener las dificultades para obtenerla, ya que inicialmente no querían aplicarla ante la falta de indicaciones precisas por parte de las autoridades correspondientes al no considerar a la mujer embarazadas como grupo de riesgo, según los lineamientos actuales.

Nace una bebé con anticuerpos contra Covid-19 en Estados Unidos

Cabe señalar que recientemente también se registró un caso similar de una bebé quien nación con anticuerpos contra el Covid-19 en Florida, Estados Unidos.

Un equipo de científicos de Estados Unidos ha detectado un tipo de anticuerpos contra el Covid-19 en la sangre del cordón umbilical de un recién nacido tras la vacunación materna.

Los científicos de la Universidad Atlántica de Florida, el primer caso informado conocido de un bebé con inmunoglobulina IgG, uno de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse de patógenos y que están vinculados al Sars-CoV-2.