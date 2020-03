Nadia de 23 años fue asesinada en el Día Internacional de la Mujer

Guanajuato.- A Nadia Verónica, estudiante de 23 años de la Universidad Iberoamericana de León, la asesinaron la madrugada del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El crimen ocurrió en el camino que va a la comunidad de La Ordeña, en el municipio guanajuatense de Salamanca. Nadia se dirigía a su casa tras haber dejado a una amiga con la que fue a una fiesta. Pero no llegó. Encontraron su cuerpo sin vida con varios impactos de bala.

El pasado viernes, como si se tratara de un presagio funesto, había compartido en su cuenta de Facebook las siguientes palabras:

"Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen (familia) siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansrme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida".