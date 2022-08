"Nadie nos ayudó": Francisca y Demesio fueron atacados por un perro en Querétaro, son ciegos

Querétaro.- Una pareja de ciegos por nacimiento fueron atacados por un perro en la zona Norponiente de la capital de Querétaro, cuando pedían alguna moneda en el primer cuadro para sobrevivir.

Francisca y Demesio fueron atacados por el perro y nadie les brindó auxilio, lamentablemente no es la primera vez que el can se va sobre ellos.

Exactamente el ataque se registró el pasado domingo 31 de julio, alrededor de las 15:00 horas, sobre la calle trébol, misma que divide a las colonia Laderas de San Pedro y Esmeralda en la capital queretana.

La pareja provenía del centro, donde acuden a pedir apoyo económico, después de pasar a la tienda para comprar víveres, los perros comenzaron a ladrarles y ellos gritaron, sin embargo nadie contestó a su llamado.

"Nos empezaron a ladrar los perros, y ese perro ni me ladró, me fue a morder rápido aquí (señalando su muslo derecho), y yo empecé a gritar y mi esposo le empezó a dar con el bastón al perro", narró Francisca de 56 años de edad.

Francisca y Demesio viven a una cuadra de donde ocurrió el ataque, cerca de la primaria "Himno Nacional Mexicano", donde también corren peligro los niños a la hora de entrada y salida cuando los canes se encuentran sueltos, pues en la zona hay varios que andan sin correa.

Momentos después los vecinos se percataron de lo que había sucedido y llamaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos atendieron a la señora Francisca, fue llevada a una clínica donde le recetaron antibiótico y desinflamatorios, además le curaron su herida.

"Todavía me duele mucho, no debo caminar mucho porque me sangra", explicó la mujer mayor.

Del propietario de los perros se desconoce, además de que los canes siguen en la zona, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto y se investigue si los animales cuentan con sus respectivas vacunas.