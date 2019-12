Navidad, época para la unión familiar y la reconciliación

México.- Millones de mexicanos festejan este día la llegada de la Navidad. Esta celebración religiosa conmemora el nacimiento de Jesucristo para las religiones de raíces cristianas, como el catolicismo, los evangélicos, el cristianismo, la Iglesia anglicana, los protestantes y otros.

De acuerdo con datos del Inegi, en el país hay 84.8 millones de personas de 5 o más años de edad. De ellos, 95.6 por ciento declaró tener alguna religión. Por cada 100 creyentes, 92 son católicos y 8 profesan alguna de la gran diversidad de doctrinas religiosas que se practican en México.

La mayoría de estas doctrinas pertenecen al cristianismo, y estas se agrupan en protestantes históricas, evangélicas y bíblicas no evangélicas. En otras religiones se encuentran el islamismo, el judaísmo, el espiritualismo y el nativismo, entre otras, que son profesadas por el 0.4 por ciento de los creyentes. El 3.5 por ciento de la población de 5 o más años declaró no tener religión.

Mensajes espirituales de esperanza

En la víspera de la celebración navideña, líderes religiosos de la entidad enviaron mensajes para las familias sinaloenses en esta significativa fecha. El padre Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán de la religión católica, manifestó sus mejores deseos de paz, bienestar, de amor y de fe a quienes comparten todos estos sentimientos, sabiendo que la Navidad es un tiempo de aumentar nuestra esperanza.

Aseguró que estamos en un momento de nuestra historia en nuestro estado en el cual muchas personas han sufrido una pérdida o han pasado por situaciones de violencia intrafamiliar y que han vivido un ambiente hostil: «Les deseo que en su corazón exista el mejor sentimiento, que es la esperanza, la reconciliación con Dios, consigo mismo, y desearles que la felicidad surja del interior para poderlo compartir con los demás».

Comentó que, a pesar de tener situaciones difíciles, todos en nuestro corazón tenemos buenos deseos, y pidió no dejar que el ambiente externo condicione nuestra felicidad; al contrario, que nosotros hagamos un ambiente en el cual podamos desearnos feliz Navidad, porque compartimos desde nuestro interior ese noble pensamiento.

El padre Esteban pidió recordar que en nuestras familias podemos crear ese ambiente de reconciliación, y como personas de fe tener presente y nunca olvidar el motivo por el cual se reúnen hoy, que es el nacimiento de Jesús: «Les deseo que en cada familia esté presente la oración, la reconciliación». También hizo un llamado a sus feligreses a no quitar de su tradición el nacimiento, ya que dijo que nos ayuda a reconocer que en María y José encontramos quien nos comprenda, porque ellos fueron migrantes y perseguidos, y Jesús nace en un ambiente hostil; y dijo que, a pesar de esto, se puede tener una celebración donde podamos encontrar a Jesús como el motivo más grande para reunirnos.

Finalmente, externó que su deseo más grande para esta Navidad es que «podamos encontrarnos con Jesús, que viene a liberarnos del mal, de todo sentimiento malo y situación difícil, y nosotros dejemos que él entre en nuestro corazón y poder desearnos una feliz Navidad».

Iglesia anglicana

Por su parte, el padre Jimmi Quintero, representante de la Iglesia anglicana, comentó que estas fiestas de Navidad y Año Nuevo nos recuerdan la unión familiar y el acto más grande de amor que Dios ha hecho por la humanidad.

Añadió que en este tiempo también se recuerda a los seres queridos que han pasado de este mundo al encuentro de Dios, a la casa del padre. Comentó que para muchos este es un momento de alegría y de esperanza, y para otros es un motivo de duelo.

Dijo que a esas personas que hoy sufren la pérdida de un ser querido les pide recordar que así como Dios entregó a su hijo, «hoy ustedes ponen a ese familiar, a ese ser querido en las manos de Dios, tienen que tener la certeza de que su padre, su madre, su hermano, ese ser amado está con Dios».

El padre Jimmi agregó para sus feligreses que se dejen abrazar por el Señor, que valoren lo que tienen en Navidad, que a veces es una época que nos invita a gastar y consumir, pero que sea también gastar del corazón, amando, dando muestras de afecto y cercanía con los demás; y si tenemos la oportunidad de tener una buena cena, hay que compartirlo también: «Es mi mejor deseo de Navidad y Año Nuevo que en sus corazones tengan fortaleza y paz, y esa paz que solo Dios puede dar, una paz que como sinaloenses y culiacanenses la necesitamos de todo corazón», enfatizó.

Ministerio cristiano

Como representante del ministerio cristiano, el pastor Gabriel Rodríguez pidió hacer la siguiente reflexión a la comunidad: «¿Ya tienes listos tus regalos para Jesús, el que ha de nacer?».

Explicó que al entender la historia que la Biblia menciona de la visita de los magos del Oriente al nacimiento de Jesús, descubrimos que los regalos que ellos llevaron eran dignos de un rey. Mencionó que en esta fecha de Navidad, lo que menos hacemos es traer presentes al que ha de nacer, y nuestro enfoque es sobre el materialismo, consumismo y la diversión.

Sin embargo, señaló que hay regalos especiales que sería bueno que nos preparemos para dar, como lo mejor de nuestro tiempo, buscándolo y publicándolo; el segundo regalo sería el regalo del honor.

Un tercer regalo podría ser nuestro esfuerzo; y por último uno de nuestros regalos más preciados es el regalo de nuestra adoración: «El regalo de nuestra adoración tiene que ver con reverencia, cosa que en estas fechas hay todo, menos reverencia, y creo que sería un buen regalo para Jesús que en estas fechas de fiesta y de familia rindamos reverencia al que ha de nacer», aseveró el pastor Gabriel.

Sanación ¿Somos felices?

Yamileth Garza Bayliss es thetahealer. El thetahealing es un método de sanación por meditación. No es psicología, aunque aborda la psique; y no es religión, porque no tiene un rito ni un mito.

La terapeuta coincide en que cada vez vemos a más personas buscando otras opciones, además de la religión y la psicología para sentirse bien emocional y espiritualmente: «Somos seres multidimensionales, y habíamos atendido solo parcialmente a nuestro ser. Hay cada vez más personas en búsqueda y también más conciencia. Se ha generado una ola fabulosa de curiosos inspirados por una serie de personas que manifiestan el éxito desde el bienestar, desde la paz y la abundancia».

Para esta época, Yamileth llama a la reflexión, a preguntarnos si estamos haciendo algo que no nos hace felices y si vale la pena seguir en ese camino: «Nosotros en esencia somos amor, y el amor manifiesto es eso, gozo», porque en esta vida «el guion lo escribimos nosotros, y solo nosotros podemos cambiarlo».

Indica que con este método se trabaja la energía de amor incondicional sin juicio y condiciones, lo que genera paz. Comenta que cada quien está invitado a vivir un proceso de elevación y evolución tanto en lo personal, como en lo colec-tivo.

Mientras que de la técnica Access Consiuosness, de Gary Douglas, comparte la importancia de nutrir la mente con cuestiones que permitan la expansión y no con cosas que te generen miedo, culpa, enojo o remordimiento.

Hinduismo: Todos estamos conectados

Barbra Saldierna, profesora de yoga, comenta que la información que se tiene sobre prácticas orientales como el yoga refiere que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.

Explica que el hinduismo acoge el yoga, y en esta religión la celebración es parte de su vida, ya que celebran cualidades y aspectos de Dios, y también expone que el hinduismo respeta las celebraciones de las demás personas y religiones, como lo es la Navidad en el cristianismo, porque el hinduismo tiene una filosofía de que no hay separación y que al final todos estamos conectados: somos uno.

«En el yoga buscamos trascender, eliminar nuestros juicios, integrarnos con nuestras emociones, vivir de manera congruente. A veces nos perdemos de la real espiritualidad por educación o cultura, la relacionamos con religiones y nos separamos».

El yoga es una disciplina que conecta el cuerpo, la mente y el espíritu para lograr un bienestar general, se realizan posturas, ejercicios de respiración y meditación.

Saldierna señala que, al final, el espíritu es energía cósmica en constante evolución.

Interpretación: Difieren en la fecha del nacimiento de Jesús

En el caso de los testigos de Jehová, de acuerdo con su interpretación de la Biblia, no existen pruebas de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. En su sitio oficial JW.org explican, citando a la Enciclopedia de la Religión Católica, donde se dice que, al parecer, los líderes de la Iglesia deseaban «suplantar las festividades paganas por otras cristianas. [...] En Roma los paganos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar [...] el nacimiento del Sol Invencible durante el solsticio de invierno».

Sobre la Navidad también exponen que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino en otoño, y que esto es posible calcularlo a partir de su muerte: «Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró tres años y medio. Eso significa que nació a principios de otoño del año 2 antes de nuestra era (Lucas 3:23)».

El sitio oficial de los testigos de Jehová menciona que esta congregación existe en 240 países y ya son más de 8 millones de personas las integrantes.

Vivir los duelos en tiempos de «felicidad»

La experta en psicología transpersonal Virginia Gawell, del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, en el «Dossier: Equilibrio emocional durante las fiestas de diciembre», menciona que «ningún otro tiempo es tan complicado, doloroso, estresante, difícil, como lo es el de las semanas festivas de diciembre», esto porque coinciden las vacaciones, los exámenes finales, las entregas en los lugares de trabajo o de estudio, así como un largo etcétera.

Las fechas de diciembre no siempre son los que se quisiera; socialmente hay una exigencia de que sean una temporada feliz, pero sin duda hay muchas personas que afrontan duelos en tiempos de «felicidades», tal y como menciona Gawell: «Ya sea porque la muerte nos haya dejado sin alguien amado o porque las circunstancias separan a quienes estaban juntos, en medio de guirnaldas y regalos con moños dorados hay íntimos villancicos que se han silenciado. Ausencias profundas, duelos que no sabemos si explicitar, si evitar, si hacer "como si" estuviéramos plenos y felices».

Para la psicóloga, es necesario elegir, no eludir este tipo de emociones, sentimientos y situaciones, y si bien es consciente de que no hay recetas, es posible equilibrarse para que la temporada resulte fundamentalmente digna y no artificiosa; es decir, no forzada a una alegría impostada, respetando las zonas de dolor personales y familiares; al mismo tiempo que se le dé espacio a las experiencias que nos muestran que es justo y necesario que celebremos lo que sí hay, más allá de lo que ya no esté, conectarse con el presente, viviéndose desde el respeto, dándose espacios para la soledad, si es necesario, y permitiendo la capacidad de «contento»: sentirse contenidos en algo más grande, viviendo ese contento quizá desde el servicio a los demás, sean familiares a extraños, según explica en su documento. Para Gawell, vivir esta dualidad es posible.

La coexistencia del dolor y la celebración cabe en lo humano, pues considera que, como las personas somos complejas, «no se trata de forzarse a sentirse alegre ni de excluir los afectos y ligarse solamente al dolor por las ausencias, pues de otra manera estaremos dejando pasar oportunidades que solo nosotros podemos vivenciar y ya no quienes se fueron», explica.

[Fuente: http://www.centrotranspersonal.com.ar/material-gratuito/]

Algunos puntos que el psicólogo Rafael Fenoy Castaño, del sitio web Aesthesis: Psicólogos Madrid, sugiere para manejar el duelo por pérdida de un ser querido en época navideña son los siguientes:

Comunicar:

Ante el dolor de una pérdida reciente, puede ser necesaria una reunión previa en familia para acordar la manera en que se quiere celebrar y conmemorar al que ha partido, así como permitir la expresión libre de emociones y afectos, y resolución de dudas, especialmente con los más pequeños de la familia.

Respetar:

Es importante respetar a quien no desea celebrar Navidad, tomando en cuenta que persuadir o forzar puede generar conflictos emocionales en las personas que viven un duelo.

Evitar aislarse

A pesar de la posible decisión de no llevar a cabo la celebración de Navidad, es recomendable el apoyo de los más allegados. Las reuniones familiares en la temporada permitirán vivenciar la época de una forma adecuada. [Fuente: https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/duelo-navidad/]