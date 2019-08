Necesitamos mejores policías, no más agentes

Más policías y mejor preparados para recobrar el prestigio y la confianza de la ciudadanía son los principales intereses de los nuevos elementos de Seguridad, de acuerdo con Renato Ocampo Alcántar, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

El día de ayer, periódico EL DEBATE dio a conocer las cifras de elementos de las Policías Estatal y Municipal que fueron asesinados durante el ejercicio de su deber del 2006 al 2018, así como la falta de apoyo a un grupo de viudas, huérfanos y huérfanas de los policías caídos.

Como atractivo para que la ciudadanía decida ser parte de los elementos de Seguridad sinaloense, a pesar de los riesgos que esto conlleva, es la oportunidad de hacer una carrera policial, para lo cual las autoridades estatales dicen ya estar preparadas y apoyando: «Los policías en igual que las personas del Ejército y las personas integrantes de la Marina, y ahora de la Guardia Nacional, están completamente abocados a proteger a todos los mexicanos, y saben que en ello se les va la vida», comentó Ocampo.

«Durante muchos años, en México y Sinaloa no fue la excepción. Los policías fueron desatendidos y nadie quería ver la carrera policiaca como opción», dijo respecto a lo que buscan cambiar.

Vocación

Ocampo considera que gracias al trabajo que están haciendo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública se podrá cubrir con más y mejores elementos el problema de seguridad en Sinaloa: «Necesitamos mejores policías, mejor preparados, que más número de policías. El trabajo que se está haciendo aquí en Sinaloa es ese», señaló Ocampo.

Para Ocampo Alcántar, los elementos de Seguridad ocupan solamente el cinco por ciento de su tiempo en tareas operativas, mientras que el resto del tiempo, 95 por ciento, son mediadores sociales que platican con la ciudadanía y buscan resolver problemas: «Hemos logrado recuperar tanto la confianza de la ciudadanía, como con los padres de familia, que permiten que sus hijos se enlisten en las filas de Seguridad Pública», dijo Ocampo en relación con lo anterior.

Dignificación del papel policiaco

Para que las y los jóvenes sean policías, Ocampo expresó que se busca la dignificación de este oficio, esto ayuda también a que se consigan mejores sueldos para los elementos de Seguridad.

De acuerdo con Ocampo, el año pasado se formaron en la entidad 500 nuevos elementos de Seguridad, y este año tienen la meta de formar 800 nuevos policías de todas las modalidades; es decir, municipales, estatales, peritos, entre otros.

El Último atentado

Un elemento de la Policía Federal resultó herido el pasado 31 de julio en la ciudad de Culiacán, cuando resguardaban una vivienda en la colonia 4 de Marzo. De acuerdo con lo narrado por las autoridades, al menos tres vehículos fueron los que se acercaron a agredir a los elementos, resultando uno de ellos herido de dos disparos, uno en cada pierna.

Déficit

Faltan elementos de Seguridad en Sinaloa De acuerdo con el titular del SESSP, hasta el 2018 el déficit entre policías estatales, policías municipales y policías de investigación era de 2 mil 300 policías faltantes. El criterio estándar de la Organización de Naciones Unidas es de 1.8 policías por cada mil habitantes.

Mi esposo murió el 12 de julio, hace un año, y no hemos recibido nada

A Constanza la violencia le arrebató a su esposo, pero las autoridades la han dejado en el abandono, junto a sus hijos

«Mi esposo acaba de cumplir un año en julio (de asesinado). Soy mamá de dos bebés. Imagínate para costear leche y pañales», dice Constanza, viuda de un elemento de la Policía Estatal asesinado, quien no ha recibido apoyo alguno de las autoridades.

La viuda y la madre de dos bebés ha tenido que buscar a las autoridades y pedir apoyo, ya que estas no la han buscado a ella: «Fui buscando un apoyo para que me ayudaran con algo para sobrevivir, pero no, no me ayudaron en nada», menciona la joven viuda, que, a pesar de tener un trabajo, no le alcanza su sueldo ahora que es jefa de familia.

Apoyo

«Mi esposo era policía estatal y murió el 12 de julio del 2018, y se me ha entregado solo una parte del seguro», relata Constanza a EL DEBATE. «Del funeral me dieron solo como veinte y tantos mil pesos. Yo gasté 70 mil en gastos funerarios y 43 mil en el hoyo de Jardines del Humaya», agrega.

La pensión aún no se la han entregado. Constanza tiene una hija pequeña, y mientras su esposo fue asesinado, ella estaba embarazada de un hijo que ya nació y que no conocerá a su papá en vida.

Carlos Ortega, titular de la Secretaría de Economía estatal, se comprometió a apoyar al grupo de viudas y huérfanos agilizando los trámites de apoyos; sin embargo, no han recibido respuesta más allá de eso.

Entregado al servicio

El esposo de Constanza tenía once años trabajando como elemento de Seguridad para proteger a la ciudadanía. Primero formó parte de la Policía Ministerial; después se enfiló en la Policía Estatal Preventiva

El poco interés y apoyo omiso de las autoridades no es solamente respecto a la parte económica, pues, de acuerdo con Constanza, a ella en la Secretaría de Seguridad Pública u otra instancia no le ofrecieron apoyo psicológico ni psiquiátrico después de quedar viuda, cuando a su esposo le quitaron la vida de una manera violenta.