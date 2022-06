NiUnaBataMenos": Desaparece Minerva residente médico tras abordar taxi en Tabasco

Villahermosa, Tabasco .- Apenas en marzo viajó a Tabasco para hacer su residencia médica, actualmente la comunidad médica busca a Minerva Marmolejo Moreno. En el último mensaje que envió, pedía ayuda, decía que la estaban secuestrando.



Según sus colegas, en Villahermosa, alrededor de las 4:00 horas de la madrugada de este miércoles, cerca del Hospital Rovirosa, donde trabaja, tomó un taxi y, al advertir peligro, envió un mensaje de voz de auxilio.



De acuerdo con la misma fuente, hechos ocurrieron en la Avenida Paseo de las Flores, Colonia El Recreo, de la capital tabasqueña. Ella es residente de Traumatología de dicho nosocomio.



"No sabemos si de aplicación o colectivo (fue el taxi). Cuando notó señales de peligro, mandó mensajes de voz pidiendo auxilio a sus compañeros residentes, en los cuales decía '¡ayuda! creo que me están secuestrando', por lo cual pedimos ayuda de toda la comunidad para encontrar a nuestra compañera Minerva #NiUnaBataMenos", es el mensaje difundido por médicos en redes sociales.



La demanda es que autoridades agilicen la búsqueda, por lo que han acudido al Tribunal Superior de Justicia en las inmediaciones de Plaza Las Armas.



Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que esta misma mañana inició una carpeta de investigación en la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto por el presunto delito de secuestro.



Sin embargo, explicó que en razón de su calidad de víctima y para cuidar el debido proceso, por el momento, no se pueden ofrecer mayores detalles sobre los avances de las indagatorias.



"Esta FGE reitera su compromiso de investigar todos los hechos con profesionalismo y perspectiva de género, en pro de la paz social y como parte de una cruzada permanente de brindar seguridad y justicia hacia las mujeres y la sociedad en general", expuso.



En tanto, Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador interino de la entidad, aseveró que este tema se tocó en la Mesa para la Construcción de Paz y la Seguridad en Tabasco.

"Atendiendo y dando puntual seguimiento a la desaparición de la médica residente del Hospital Gustavo A. Rovirosa y estableciendo acciones conjuntas para su localización. Hay coordinación en el trabajo y se han revisado videos, y con la investigación se ha detenido a un presunto responsable", indicó.