Niegan acceso a Drag Queen en bar de León por no parecerse a la INE y se burlan de su atuendo

León, Guanajuato.- A Iván Noé le negaron el acceso a un bar de León, Guanajuato, por ir vestido de conejita playboy y no parecerse a su fotografía del INE. Razón por que expuso al personal del establecimiento y acusó discriminación y homofobia.

El joven, mejor conocido como Ivannoe, es una persona que se identifica como hombre, se viste de mujer y hace Drag Queen. El pasado fin de semana, luego de salir de una fiesta de disfraces, acudió al bar The Normal, donde el personal de seguridad le negó la entrada y se burló de su atuendo de conejita de playboy.

“No me quieren dejar entrar que porque no vengo como estoy en la INE… que porque soy travesti”, denunció Ivannoe en un video a través de su cuenta de Instagram desde el conocido bar ubicado en la zona comercial de Insurgentes.

En las imágenes donde predomina la luz rojo, se ve a la Drag Queen a las afueras del establecimiento con su identificación en mano, frente a un hombre vestido de negro que, asegura, es la persona que no le permitió el acceso por ir vestido de mujer.

“Y así seguimos con la homofobia y discriminación en Guanajuato”, lamenta Ivannoe en la grabación de su cuenta.

Ivannoe exhibió también, cómo la gente que trabaja en las redes sociales del antro, hace dos años le mencionaron ser bienvenido vestido de mujer.

En una captura de pantalla, comparte el mensaje privado con la página en Facebook de The Normal; él pregunta: “¿si me voy de chica obvio con mi INE si me dejan entrar?”, The Normal responde: “Claro, ¿cuándo nos visitas?”

Además, en abril 2019, Iván trabajó para el Festival Latido, la rueda de prensa se llevó a acabo en The Normal y aunque esa vez “iba maquillado como mujer, solo que sin peluca, esa vez no me dijeron nada”.

Por su parte, la regidora del Ayuntamiento 2021-2024, Lucía Verdín, conocida como ‘La Wera Limón‘, defensora de la Comunidad LGBTTTIQ, apuntó que el caso de Iván, tiene argumentos para presentar quejas ante la CONAPRED (Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación) y la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

“Si bien los establecimientos pueden reservarse el derecho de admisión, lo que pasó con Iván es una práctica discriminativa”, apuntó la regidora.

La Wera Limón exhortó al establecimiento a emitir una disculpa pública y a trabajar en la capacitación de sus empleados para la no discriminación.