Niegan aumento de robo a trenes

Estados. - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene reporte de incremento en robo a transporte en la zona del Bajío.

"No tenemos reporte de robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo de transporte, en todo el País, hay una comunicación constante, permanente con los transportistas y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes, esa es la información que tenemos", dijo en conferencia mañanera desde el puerto de Acapulco, Guerrero.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, indicó que hay una reducción del 42 por ciento en ese delito.

"En un trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el sector privado, en una mesa permanente que atiende particularmente la incidencia delictiva o el robo en trenes, se ha permitido lograr una reducción del 42 por ciento en reporte de robo de producto durante el segundo trimestre de este año", apuntó.

"Por supuesto que en algunos estados continúa la incidencia delictiva, pero el trabajo nos ha permitido esta reducción y esta estadística le damos seguimiento puntual en una mesa permanente que se tiene con el sector privado".

REFORMA publicó ayer que los robos a trenes de carga en Guanajuato y Querétaro se dispararon después de que el Gobierno federal cerró las llaves del huachicol al Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Yépez Ortiz, "El Marro".

Expertos en temas de transporte de carga coincidieron en que, de los dos vagones que hasta el año pasado eran saqueados cada semana, en el primer semestre de este se incrementó hasta a tres vagones diarios.

Desde Acapulco, el Mandatario aseguró ayer que desde la detención de "El Marro", líder de Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato ha disminuido incidencia delictiva, sobre todo de homicidios.

"No ha habido, como sugieres, y sucede, ahora sí que es un cambio de giro, no se ha presentado. En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero si ya no está en primer lugar Guanajuato", sostuvo.

"En estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar, no quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo", agregó.

