Niegan nueva crisis forense en Jalisco; hay 590 cadáveres

Jalisco .-El Coordinador de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Gustavo Quezada, negaron que se aproxime una nueva crisis en el Servicio Médico Forense.

Esta postura asumieron aunque actualmente hay bajo resguardo de Fiscalía y Semefo un total de 590 cadáveres de personas sin identificar, mientras que en la crisis de septiembre pasado hubo 605.

Este lunes, los funcionarios respondieron a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitida el martes, en la que documentó violaciones de garantías de parte de Fiscalía y el IJCF a familiares de personas desaparecidas.

"Es una recomendación en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dice lo que ya sabemos, nos recomienda lo que ya estamos haciendo y predice lo que no va a suceder (una nueva crisis)", afirmó Tamez Guajardo.

Quezada informó que tienen un avance del 80 por ciento en la recomendación, y que aún buscan concretar la contratación de 32 peritos, la ampliación de espacios en su sede central y la construcción de un panteón forense, al que denominarán centro de resguardo.

La cifra de 590 rebasa la de los espacios con los que cuenta el IJCF en la Ciudad, un total de 564, aunque ambos funcionarios afirmaron que quedan entre 80 y 100 lugares disponibles, porque algunos de los restos comparten espacio, principalmente por tratarse de huesos y cadáveres desmembrados.

"La posibilidad de que se sature en un momento dado es muy remota, porque todas las semanas se están entregando cuerpos a familiares que identifican y todas las semanas se están inhumando cadáveres", expuso Tamez.

Finalmente, Tamez negó que haya motivos para ofrecer disculpas a las familias de personas desaparecidas, como lo solicitó la CEDHJ.

"Yo no veo por qué, no entiendo ese sentido de esa petición, en primer lugar porque en todo caso los hechos que se imputan son de otra administración, de otras personas, yo no simpatizo con ese tipo de recomendaciones subjetivas, pero en fin, vamos a ver qué se decide al final".