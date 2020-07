Niña de 5 años es atacada por un pitbull mientras le suplica ayuda a su mamá en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Una niña de 5 años de edad fue ferozmente atacada por un perro pitbull, que se metió al patio de su casa ubicada en su casa ubicada en la calle Yeso 353, de la colonia Vista Hermosa, y se le fue directo al rostro dejándola gravemente herida.

Los hechos ocurrieron cuando la pequeña Iliana Estefanía jugaba con sus hermanos en el patio, cuenta Santa Mónica Martínez, la madre de la menor, que en ese momento entró a la casa uno de sus hijos gritando que el perro del vecino se había soltado y estaba atacando a su hermanita.

En ese momento la mujer salió a toda prisa de la casa, sin saber, que vería la peor escena de su vida: el pitbull enfurecido, “traía a la niña del cachete”, por lo que desesperadamente intentó arrancar a la menor de sus colmillos, al mismo tiempo que gritaba pidiendo ayuda a los vecinos.

Cuando yo salí el perro ya traía a la niña del cachete, salí y empecé a gritar a los vecinos que me ayudarán. Intentaron quitarle la niña al perro, intenté pegarle al perro y no soltaba a la niña… Pensé que ya no estaba reaccionando, narró Santa Mónica.