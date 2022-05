Niña de tres años muere en IMSS de Durango, tenía golpes en todo su cuerpo

Durango.- Una niña de tres años murió mientras recibía atención médica en un hospital del IMSS en Durango, el cuerpo de la menor estaba lleno de golpes, el hecho está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:50 horas de este miércoles, 11 de mayo, en la ciudad de Durango, la menor fue llevado a la clínica No. 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo murió en el camino, al llegar al nosocomio los médicos no pudieron hacer nada por ella ya que no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la niña de tres años de edad presentaba golpes en varias partes del cuerpo, por lo que el personal médico dio aviso al Ministerio Público quienes ordenaron trasladar el cuerpo de la menor al Servicio Médico Forense donde se le realizará necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio, ya serán las investigaciones quienes confirmen o descarten dicho delito.

El padrastro de la niña, identificado como José Manuel, y su madre, de nombre Teresita, fueron detenidos por las autoridades de Durango, ya que son considerados como presuntos responsables del asesinato de la menor.