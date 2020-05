Niña de tres años vence al coronavirus en Veracruz

Xalapa.- Con solo tres años y once meses de edad, Ivanna “N” se convirtió en la primer paciente pediátrica de Veracruz en ser dada de alta tras vencer el coronavirus (Covid-19).

La pequeña de mirada vivaz abandonó las instalaciones del Hospital General de Zona número 71, en brazos de su madre el pasado lunes 5 de mayo, mientras el personal médico la despedía con aplausos.

Este alentador momento fue grabado y compartido en las redes sociales. En las mismas se puede escuchar a uno de los médicos decir “¡Hola Nena!, ¡hola preciosa!, ¡adiós, adiós!”.

En el estacionamiento del hospital, uno de los presentes saluda a la madre de la menor y le pregunta por algún consejo para las personas que siguen saliendo a las calles.

Que se cuiden, que no salgan, porque sí está fuerte el virus”, afirmó la mujer.

Antes de abordar el vehículo que las llevará a casa, se escucha la canción de We Are The Champion y a una persona decir “Es la primera paciente pediátrica que damos de alta del Hospital General de zona número 71”.

Cabe mencionar que el hospital atiende a la mayoría de los pacientes con coronavirus que necesitan ser hospitalizados. Según los medios locales, esto es 332 de los 837 casos confirmados.

