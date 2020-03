Niña es amarrada y abandonada en una banca de Puebla

Puebla.- Elementos policiales hallaron a una niña de un año y medio abandonada en un parque de Puebla. La menor estaba atada por la cintura con un objeto metálico a una de las bancas del lugar, junto a un cartel.

Los hechos ocurrieron en Paseo Bravo, un parque ubicado a cinco calles del Zócalo.

Horas después del hallazgo, los oficiales detuvieron a una mujer en un restaurante ubicado entre las calles 11 Sur y 5 poniente, por presuntamente abandonar a la menor.

La mujer, quien se cree es la madre de la menor, explicó que el cartel que se encontró junto a la niña decía “si no me dejaron tener a mis bebés juntos, entonces no la quiero”.

Cortesía

De acuerdo a información de medios locales, algunos testigos declararon que sintieron desconcierto ante los hechos. Al acercarse a la menor, constataron los hechos y sintieron indignación pero decidieron llamar a las autoridades en lugar de desatarla.

Cabe mencionar que los agentes de la policía estatal y municipal se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos para liberar a la menor.