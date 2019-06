Niño ciego denuncia bullying por parte de amigos en Chiapas

Chiapas.- Un niño ciego de 12 años denunció a través de un video el calvario que vive a diario, ya que sus compañeros de la escuela le hacen bullying y, lo golpean y le roban su dinero. Manifiesta que los maestros observan el comportamiento de los niños y no les dicen nada. Este lamentable hecho ocurre en Chiapas, México.

En el video, el niño que cursa el primer grado cuenta las malas experiencias que vive a diario en su Escuela Secundaria Técnica Número 2 -conocida como La Prevo. César Andrés expresó que estaba enfadado de lo que le hacen en la escuela y pidió que lo apoyaran para tener más seguridad en su institución.

“Ya estoy harto de lo que me pasa en esa escuela y los prefectos no hacen nada. Ya no quiero llegar a esa escuela porque me van a pegar, me espían cuando voy al baño”.

Durante el video el niño narra que los de tercer grado le quieren pegar y que los de su salón lo agarran como trompo por su discapacidad visual.

“Los de tercero N me espían cuando voy al baño, me quieren pegar, los de mi salón me agarran como trompo, me dicen muchas groserías y ya estoy harto amigos espero me entiendan esta pequeña represión que yo tengo para ustedes”.

En la grabación el pequeño indicó que la semana pasada los compañeros le golpearon la pierna derecha por lo que le tuvieron que poner vendas.

“Aquí me pegaron, miren como tengo la venda desde que me pegaron, me pusieron una venda para que sane mi pie, y pues, ya estoy harto de esta inseguridad que tenemos en esta escuela y los perfectos no hacen nada”.

Al final del video se escucha una voz de un adulto el cual le pregunta al menor solamente qué discapacidad tiene. Segundos después, el menor sale a cámara llorando amargamente por lo que sufre diariamente y suplica ya no ir a la escuela.

El pasado mes de abril una madre también denunció a través de unas fotografías que su hijo sufría de bullying en una escuela primaria ubicada en el municipio de Jiutepec, Morelos.

“El día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria "Tierra y Libertad" con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros... Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada porque podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias”, escribió la madre de familia en su momento.

El hecho, se viralizó y generó diversas opiniones, además de mucha indignación al ver la desgarradora fotografía del menor con su playera llena de sangre. Ante ello, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos anunció que va a intervenir en el caso.