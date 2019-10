Niño es golpeado y abusado por compañeros del kinder

Saltillo.- Un niño de sólo 3 años de edad fue golpeado y abusado durante la hora de recreo por compañeros de clase del kinder donde asistían, el pasado 27 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

Ese día el abuelo del niño pasó a recogerlo a la salida de clases al kinder Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, cuando lo halló llorando y preguntó a su educadora cuál era la razón del llanto de su nieto, a lo que la maestra respondió que sus compañeros le habían quitado una moneda.

Rumbo a casa el niño seguía con el llanto y además se empezó a quejarse de un dolor en sus partes íntimas. Al llegar al domicilio del menor, donde su mamá aguardaba, el abuelo hizo saber las molestias, las cuales la madre atribuyó a una simple rozadura.

Al persistir las molestias, causó a la madre una alarma y optó por revisar a su hijo, tal sorpresa se llevó al ver que el niño su esfínter dilatado y enrojecido, a raíz de un trauma en el área.

Le pregunto, ¿qué te pasó? Y me responde, es que ‘unos niños malos me hicieron algo malo y me picaron mi colita'”, declaró la mamá del menor para un medio local.