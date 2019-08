Niño mexicano gana Copa Champion de cálculo mental en China

México.- El pequeño Sergio Antonio Luna, de 8 años, puso en alto el nombre de México al ganar la Copa Champion en un certamen de cálculo mental realizado en China.

El niño originario de Querétaro compitió contra otros 700 niños de 16 países y resultó ser el ganador de la Copa Champion. Sergio Antonio demostró su capacidad al resolver 70 operaciones en tres minutos y medio lo que hizo acreedor de la Copa Champion.

"Resolví 53 operaciones y luego ya fui primer lugar. Luego fui al nacional, hice las 70 operaciones y en dos minutos -dos minutos quince segundos, no me acuerdo- me gané la Copa de excelencia y fue la primera para Querétaro", señaló el pequeño durante una entrevista a medios de comunicación.

Durante la competencia los participantes resolvieron operaciones aritméticas utilizando el ábaco chino de forma mental.

Cynthia Álvarez, madre de Sergio Antonio Luna, señaló que el menor inició desde el año pasado a estudiar y que ella lo ayudaba con un cronómetro en mano. Sergio tenía que hacer las sumas lo más rápido posible, señaló Noticias Querétaro.

Álvarez contó la felicidad que sintió al enterarse de los resultados de la competencia.

"Cuando dan los resultados, pues ya se imaginarán la felicidad: fue un momento increíble el haber ganado el premio Champion que es un poco mejor que un primer lugar. Eso es lo más padre de todo esto". Cynthia Álvarez.