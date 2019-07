Niño vendedor de dulces será becado: tiene promedio de 9

Michoacán.- Gracias a una captura hecha por un usuario de Facebook Eduardo Rafael de 12 años de edad será becado, el usuario captó al menor haciendo la tarea en el piso de una banqueta mientras su mamá vendía dulces.

Eduardo de 12 años recibirá una beca para que continué sus estudios el próximo ciclo escolar, tras hacerse viral en las redes sociales su fotografía, así lo informó Excelsior.

El afortunado Eduardo Rafael tiene promedio de 9 y siempre acompaña a su mamá junto con su hermana de 10 años a vender dulces, su madre es Yolanda Hernández.

Las señora Yolanda ha sacado adelante a sus dos hijos a pesar de ser mamá soltera; se lleva a sus hijos a vender dulces porque no le gusta dejarlos solos en su casa, prefiere llevarlos con ella.

La madre de los menores desea que sus hijos sean unos profesionistas para que tengan mejores oportunidades y no pasen por su misma situación.

Fue el secretario de Educación estatal, Alberto Frutis Solís, el que se convirtió en padrino de Eduardo para acompañarlo en su educación y no sólo en la secundaria.

El funcionario estatal va a buscar a más niños que vivan en situaciones similares a la de Eduardo para apoyarlos y no dejen de estudiar.

"Me sentí feliz cuando me enteré. No sabía, no sabía, de repente vinieron y me empezaron a tomar fotos antier y no me quería dejar ver y me fui con mi mamá y ya luego vinieron ayer ellos y me dijeron por qué, me dieron el apoyo", dijo Eduardo Rafael.

El niño también mencionó que en las mañanas se despierta y se baña para irse a la escuela, y en la tarde se va con su mamá a vender dulces y llevan un cartón para sentarse junto a ella mientras trabajan y él y su hermana hacen la tarea.

"Este niño es sobresaliente a pesar de las carencias, me hice ya compadre de Yola, de su mamá, y vamos a este niño acompañarlo en todo su trayecto profesional, no se equivoquen, no nada más es un ciclo escolar, yo estaré al pendiente de él hasta donde él quiera estudiar, vamos a estar al pendiente de eso se trata los padrinos", dijo Alberto Frutis Solís.

Eduardo Rafael está feliz porque recibió una beca por la Secretaría de Educación y una institución bancaria, Eduardo espera iniciar su secundaria y cumplir su sueño de ser futbolista o estudiar la ingeniería de electricidad.