No al regreso a clases presenciales: el mensaje de un médico tras atender a niña intubada por Covid-19

Nuevo León.- Hace unos días, un médico dio a conocer por medio de redes sociales, la historia de una niña de cinco años que permaneció diez días en terapia intensiva, y cuatro de ellos con ventilación médica por Covid-19.

El especialista llamado Mario Alberto Castillo, manifestó que la tercer ola de contagios ha llegado y que se pronostican más casos en pacientes jóvenes, lo cual ha involucrado pacientes pediátricos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El médico regiomontano contó la historia de una niña que permaneció 10 días en terapia intensiva, cuatro de ellos con ventilación mecánica por falla en la oxigenación y dificultad para respirar.

“Sin duda, desconcertando a más de una persona al suponer falsamente que el Covid-19 no le afectaba a los niños”, señala Castillo.

Con el permiso de los padres y con el fin de crear conciencia en la comunidad sobre el riesgo para los niños, el médico compartió imágenes de la menor mientas se encontraba hospitalizada luchando por su vida.

“Esta gran guerrera llegó al hospital Muguerza Alta Especialidad con neumonía muy grave. Después de una semana con cuadro respiratorio gripal en casa con medicamento sintomático”, señaló.

Leer más: Pronóstico del clima en Aguascalientes y sus municipios hoy 1 de agosto del 2021

“De alta a casa a jugar con su familia”, expresa. “Aún en recuperación por secuelas, pero sin duda con una nueva esperanza de vida”.

“Llegamos al punto donde veremos casos de niños hospitalizados por Covid y lo que me tocó a mí es solo un aviso de lo que se puede venir”, dijo a medios locales.

Mario Alberto destacó que confía en la posibilidad de que sea aprobado el uso de emergencia de las vacunas contra Covid-19 en los menores de edad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones con los niños y se pronunció en contra del regreso presencial a las escuelas. “Por favor, cuidemos a nuestros pequeños y evitemos una tragedia”, agregó el médico.

Regreso a clases presenciales en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el próximo ciclo escolar, los alumnos regresarán a las aulas a tomar sus clases presenciales, no obstante, aseguró que el gobierno respetará la decisión de cada familia, por lo que manifestó que si "no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden".

Asimismo, recalcó lo importante y necesario que resulta que los alumnos y alumnas tomen sus clases en los salones de centros educativos, pues enfatizó que "tenemos que reponer el tiempo perdido".

La consulta fue un fracaso, la gente ya se cansó de estupideces: Ricardo Anaya

Síguenos en