No caigas en la estafa de la hielera que circula vía WhatsApp en Sonora

Sonora.- Ante los reportes de un nuevo fraude que los delincuentes realizan a través de mensajes de WhatsApp, el director general de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzó una alerta a la ciudadanía para que eviten caer.

El director de la Unidad Cibernética reveló que los ciberdelincuentes aprovechan las festividades para engañar a las y los usuarios a través de este servicio de mensajería se encuentran estafando con una supuesta promoción de hieleras de una empresa cervecera.

Reveló que los mensajes llegan y al abrirlos los equipos se infectan de un virus que daña los equipos telefónicos, por lo que el titular de la Unidad Cibernética de Sonora llama a no caer en este fraude y a extremar medidas de prevención para no ser víctimas.

Entre las medidas que los usuarios pueden tomar, dijo que están el no proporcionar información personal, no confiar en los enlaces o links acortados, no compartir códigos o contraseñas y evitar otorgar permisos.

La alerta ciudadana para evitar ser víctima de estos delincuentes por parte de la Unidad Cibernética también pretende crear conciencia entre las y los usuarios para que no compartan información sin verificarla.

Te recomendamos leer:

Para información o asesoría favor de comunicarse con el equipo certificado de la Unidad al teléfono 800-77-24237 o al correo electrónico ciberssp@sonora.gob.mx