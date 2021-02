"No descansamos ni un día para bajar los índices delictivos", Silvano Aureoles; tras normalizar embolsados

Zitácuaro, Michoacán. - Durante la reunión del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que continuarán con las acciones para garantizar la tranquilidad de los michoacanos.

Esto en medio de la ola de violencia que ha protagonizado el estado de Michoacán, el cual se ha posicionado como uno de los más violentos del país, tan sólo después de Guanajuato, en donde registran el mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, según los datos presentados por el informe de seguridad mensual en el mes de enero.

"No descansamos ni un día para bajar los índices delictivos; es una de las tareas más importantes de mi administración, que las michoacanas y los michoacanos disfruten del espacio en el que viven, que puedan salir con tranquilidad y que nadie atente contra la paz que poseen", señaló el gobernador de la meseta purépecha.

Durante la reunión de trabajo, se analizaron los conflictos recientes de seguridad que hay en la entidad, por lo que se estableció que en conjunto a las comunidades afectadas, así como en coordinación con las autoridades federales se trabajará para brindar seguridad a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que se pondrá mayor énfasis en la atención de los delitos contra el medio ambiente, los cuales causan una seria afectación a los recursos naturales que les pertenecen a la entidad y a los pueblos originarios.

"Nadie puede explotar nuestros recursos naturales de forma ilegal, no lo vamos a permitir y quiero que las comunidades sepan que haremos lo que sea necesario para ayudar. Estos grupos dedicados a estos ilícitos se van a tener que marchar porque no son de Michoacán, se pasan de otros estados para hacer sus maldades aquí, pero no les vamos a dar cabida, aquí sólo hay espacio para la gente honesta que lucha a diario por sacar adelante a sus familias", afirmó el mandatario de Michoacán.

En estos despliegues operativos que contemplan recorridos, puestos de revisión, así como labores de inteligencia para detectar las regiones con mayor índice delincuencial, participarán la Policía Michoacán, la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General del Estado y la República.

Embolsados son “normales” en Michoacán: Aureoles

Luego de la violencia que se ha reportado en el estado, circuló un video en donde el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que es “normal” que haya embolsados en el estado y pidió que no se magnificaron las cifras, esto después de que el estado ha sido calificado como uno de los más violentos a nivel nacional.

Durante una rueda de prensa con los medios de comunicación, luego de dar inicio a la obras públicas en el estado, el mandatario de la meseta purépecha señaló que es normal que haya embolsados en Michoacán, pero que cuando sea uno o dos no se debe aumentar el hecho, a menos que sean cifras mayores a “ocho o seis”, sin embargo, señaló que la misma pérdida de una persona es algo “doloroso”.

El video se hizo famoso en las redes sociales, debido a que el mandatario fue cuestionado por un periodista sobre los embolsados que aparecieron en la entidad, sin embargo, el integrante de la Alianza Federalista normalizo la violencia que se vive en la entidad.