“No enviarme fotos/ evidencia, me voy de viaje”; fue el mensaje de una maestra de Tarímbaro, Michoacán

Tarímbaro, Michoacán. - En redes sociales circula un mensaje de una maestra del municipio de Tarímbaro, Michoacán, les envió un mensaje a los padres de familia para pedirles que no enviaran las tareas pues la educadora señaló que se iría de vacaciones, por lo que en redes sociales comenzaron a compartira por la petición que hizó a los progenitores.

Presuntamente la imagen fue dada a conocer por un medio nacional, en donde compartieron la captura de pantalla de la conversación en el grupo de WhatsApp, donde la maestra les daba unas indicaciones sobre las actividades de la semana ya que ella tendría que viajar.

"Bnas tardes mamás, en esta ocasión me voy a permitir enviarles juntas una semana de tareas. Ya que voy a viajar y no vaya ser que me quiten el celular. Jeje. Nimodo" fue el mensaje que compartió la maestra en el chat privado con los maestros.

De acuerdo a las redes sociales algunos del grupo de padres de familia tomaron de manera graciosa el mensaje de la maestra y no lo tomaron a mal, sin embargo, la conversación fue expuesta y se hizó viral en poco tiempo.

"Por el mismo motivo, no enviarme fotos/ evidencia de sus trabajos hasta nuevo aviso. Por favor. Gracias", fue el segundo mensaje que la maestra compartió, solicitando a los padres no enviar tareas hasta que volviera de su viaje.

Captura de pantalla de conversación

Asimismo, señalan que no todos los padres los tomaron con la misma gracias y señalaron que ante la pandemia y con las clases en línea, algunos papás señalaron que quienes deberían irse de vacaciones serían ellos, pues lo maestros también están trabajando desde casa y ahora los progenitores tienen doble trabajo.