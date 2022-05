No era gente armada la que correteó a militares de Nueva Italia, por eso no se actuó: SEDENA

“Cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos, (...) la ley establece como debemos de actuar contra los delincuentes”, señaló Luis Crescencio Sandoval, titular de la SEDENA en la mañanera.

Morelia, Michoacán.- La corretiza de los militares en Nueva Italia , Michoacán , ha dado mucho de qué hablar, ayer el presidente de Méximo , Andrés Manuel López Obrador, aceptó que sí habían sido perseguidos y enalteció el actuar de los elementos al no confrontarlos. Hoy el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) señaló que no eran personas armadas .

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.