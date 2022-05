No eran sicarios los que corretearon a militares en Nueva Italia: Gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Los videos de una corretiza de personas a bordo de camionetas contra los militares en Nueva Italia se han hecho virales, hoy el Gobierno de Michoacán señala que no eran personas armadas las que iban en las camionetas “chiflándole” a los militares y que no es verdad que los expulsaron del pueblo.

“No, no fue así, por una plática que tuvimos con personal de la 43 Zona Militar nos informaron que hicieron un recorrido de reconocimiento en Cupuán, (...) al ir arribando al municipio de Múgica había una manifestación o un retén de civiles, el cual lo esquivaban y al no detenerse y al ver que no se pararon que siguieron ellos su ruta de regreso al cuartel, hubo algunos gritos y chiflidos por parte de quienes estaban en ese lugar se desconoce si eran manifestantes, si era alguna situación en particular, no había gente armada”, explicó Carlos Torres Piña, el secretario de Gobierno de Michoacán.

Informó que desde que los militares salieron de Cupuán se encontraron con un tráiler atravesado en la carretera, el cual también fue esquivado, que los elementos de las fuerzas armadas no informaron la situación del porqué había un camión atravesado.

El secretario señala que lo que se vio en los videos no es lo que se reportó por medios locales y nacionales.

“Ustedes lo que ven es solamente la última parte del video, pero ojalá se pudiera tener total para que vieran cómo se dio”, continuó señalando el secretario.

Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña / @CesarHdzNoti

Durante el mandato de Alfredo Ramírez Bedolla, se ha informado en diversas ocasiones que las “barricadas” de civiles ya no operaban en el estado, que el tránsito es libre por todas las carreteras del estado, sin embargo, hoy las declaraciones del secretario desmienten lo dicho por el gobernador de Michoacán.

“Entiendo que hay una situación en la región de la Huacana - Ario de Rosales, que son las barricadas que tanto se mencionan, que se está trabajando en eso por parte de las autoridades federales con nosotros, no tenemos identificados quienes”, dijo Torres Piña.

Destacó que hay despliegue militar en toda la zona de Tierra Caliente en Michoacán, al mes de diciembre había 12 mil efectivos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, pero que desconoce actualmente cuántos militares tienen presencia en el territorio que gobiernan.