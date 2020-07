No es amago, es aplicar la ley, dice López-Gatell a gobernadores

Ciudad de México.- Luego de que este miércoles surgiera la noticia sobre que el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, tuvo una discusión durante la reunión que sostuvo con los gobernadores y la Secretaría de Gobernación este miércoles, rechazó que se haya tratado de un encuentro “ríspido”.

Durante la conferencia diaria en Palacio Nacional, Gatell fue cuestionado sobre esta advertencia de aplicar la ley a los estados que cambien el color de su semáforo sin alinearse a la disposición federal, a lo que el funcionario respondió, primeramente, dejando claro que en a estas reuniones no todos los gobernadores asisten.

Reconocemos el trabajo tan valioso, tan dedicado, tan responsable que hacen los 32 titulares del Poder Ejecutivo Estatal, vayan o no vayan a la reunión, declaren después que no, que ellos van a hacer otra cosa. ¡No importa!, lo que están haciendo, los gobiernos estatales es un acto de responsabilidad, de congruencia de atención a la población, dijo en primera instancia.

Mencionó que, en algunos casos, el énfasis mayor es en el tema de la protección directa de las personas en relación con Covid-19, y este elemento que se vive en todo el mundo, la pandemia que ha afectado a toda la humanidad, a toda la especie humana en todos los países, tanto en los de bajos, medios y altos ingresos se vive una dificultad para reconciliar dos elementos que hay que cuidar; la salud y la vida, señaló, López-Gatell.

Este fenómeno encuentra a la humanidad en su conjunto sin una vacuna, sin un tratamiento, sin un mecanismo efectivo que interfiera con la transmisión y con un enorme desconocimiento sobre como este virus produce enfermedad, porque es un virus nuevo para la especie humana, explicó.

Dijo una vez más que para reducir el número de casos diarios necesitamos estar físicamente distantes y hacerlo de manera masiva, por millones, lo que obviamente genera consecuencias, ejemplo de ello son la afectación de la economía mundial y una afectación de las economías nacionales, subnacionales y locales. Estos efectos adversos pueden llevar también a daños graves de las personas como el empobrecimiento, el desempleo, inseguridad, agregó.

¿Por qué digo esto ahorita?, porque me interesa que ustedes visualicen más que si fue ríspida, que si se enojó perengano y que si le dijo a mengano y que sí López Gatell les dijo que sanciones, pero me interesa para la sociedad lo sepa, ya veremos cómo cada uno de los medios interpreta lo que aquí se dice, pero ahí está el testigo social de lo que aquí se dice, destacó.

Dijo que esta tensión entre dos elementos a reconciliar, que son difíciles de reconciliar, es lo que viven todas las sociedades, todas las personas y lo viven todos los gobiernos. De ahí que dijera que nuestros gobernantes estatales, los y las 32 lo viven de una manera muy aguda.

Comentó que lo llamativo de la sesión del día de hoy, fue el nivel de inquietud que tenemos todos, por lo que expreso sus respetos a los gobernadores que expusieron distintas posturas.

A nadie les sirve esta percepción de que el semáforo está sujeto a vaivenes políticos, a deseos políticos o que es un acto de estira y afloja de fuerzas políticas porque no es así. El semáforo es un instrumento técnico que dispuso el gobierno de México que ha sido conversado a lo largo de meses con los gobernadores señaló.

Gatell mencionó que el elemento crítico de la reunión de este miércoles fue que este fenómeno de compartir la responsabilidad no es nuevo, pues en términos jurídicos se llama concurrencia y para los fines de la salubridad general fue establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud desde 1984, cuando él iba en secundaria.

Finalmente en la conversación, esto es una apreciación personal, otras visiones podrían discrepar, en un ánimo donde llevamos cinco meses de epidemia en México y ya de siete meses de epidemia en el mundo, con esta tensión entre la realidad social y económica y el tema de salud y donde todavía nos esperan meses de epidemia vuelvo a decir por una vez más; esta es y será una epidemia larga, pues obviamente este componente generó inquietudes ¿Qué ocurrió? Que decidimos de común acuerdo los gobiernos estatales, los que acudieron a la sesión, procesando estos elementos, dijo.

Gatell dejó claro que en las atribuciones que le confiere el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y otras disposiciones, entre ellas, está el presidir la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud con el visto bueno del presidente, el Secretario de Salud.

Llamó a tener una respuesta de estado donde se tenga claro que la prioridad número uno es proteger la vida y la salud de las personas que residen en este país pues todo lo demás es secundario y pidió subir el nivel, ir a lo trascendente, no a las discusiones. “No va a haber amago, nunca, así no actúa el gobierno, todo es con base a la ley, no por la fuerza”, destacó, pues “el tema de sanciones deriva de la ley, ley que ni siquiera ellos fueron participes de su creación”, especificó.