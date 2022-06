“No es un asesinato más”, profesor jesuita de la Ibero sobre la muerte de sacerdotes en Chihuahua

Ciudad de México.- “No deja de sorprender un acontecimiento como estos, no es un asesinato más. Me parece que es el colorario de una larga y venida situación de violencia que afecta a todos los sectores de la población”, declaró David Velazco Yáñez sobre a muerte de sus compañeros jesuitas en la sierraTarahumara de Chihuahua.

En entrevista exclusiva para El Debate, el jesuita e investigador de la Universidad Iberoamericana expresó que la estrategia de seguridad nacional es un fracaso y externó su dolor por el reciente asesinato de sus compañeros Javier Campos y Jesús Mora.

El crimen contra los clérigos y un guía turístico ocurrió en la tarde del lunes 20 de junio dentro de una iglesia de Cerocahui, ubicada en el corazón de la sierra Tarahumara. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados este miércoles, según información confirmada por la Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Frente a la pregunta sobre el papel de los gobiernos federal, estatal y local, David Velazco respondió que “el Estado mexicano está rebasado por la criminalidad” y añadió que hay agentes del estado “estrechamente ligados al crimen organizado”.

“Me parece que no se puede suceder este tipo de acontecimientos sin una cierta complicidad de agentes estatales, sea nivel municipal, Estatal o Federal”, dijo respecto al asesinato de sus comapañeros.

Alternativas de solución

Más que lamentar lo ocurrido, el experto en Derechos Humanos habló sobre las alternativas que existe para combatir la violencia, los crímenes y la impunidad en el país. Aseguró que la tarea de los periodistas era visibilizar los problemas para concientizar al pueblo, mismo que se debe de organizar para exigir verdad y justicia.

De igual forma, destacó la importancia de que la población conozca el conjunto de recomendaciones que la ONU y organismos internacionales le han hacho a México en materia de Derechos Humanos.

“En un libro que publiqué con alumnos del Iteso de México, llamado México Paraíso de la Impunidad, da cuenta de estos exámenes de los comités de la ONU han hecho en México. Y que han hecho recomendaciones muy puntuales, las más recientes son las del comité contra las desapariciones forzadas que detalla una serie de recomendaciones y de cómo ponerlas en práctica”

En cuanto a la estrategia de “Abrazos, no balazos” implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, David Velasco aseguró que no es de asombrarse del fracaso de la misma, pero aclaró que no se pueda combatir la violencia con más violencia.

“Yo digo que tampoco hay que asombrarse de que hablemos de un cierto fracaso de esa estrategia y no se entiende tal estrategia como tal. Es comprensible que no se pueda compartir las diversas formas de violencia con más violencia, sino con estrategias de policía, combate a la corrupción de manera efectiva y construcción de una policía profesional que incluya un ombudsman”.

“Esto me parece particular relevancia sobre todo porque no existe esa figura [ombudsman] en las instituciones de Seguridad Pública en México”