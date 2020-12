No estamos privatizando el agua: aclaran autoridades de Chignautla tras quema de presidencia

Puebla.- Las autoridades representantes del cabildo municipal de Chignautla, en el estado de Puebla, ofrecieron una rueda de prensa para aclarar los hechos, luego de que manifestantes ingresaran al Palacio Municipal y prendieran fuego al interior del edificio por una supuesta privatización del agua en la región.

En presencia de los regidores del municipio de Chignuatla, el secretario del Ayuntamiento, Ismael Dionisio, quién aseguró ante la prensa que las manifestaciones eran infundamentada pues en ningún momento se ha buscado privatizar el agua del municipio.

Tenemos la labor de informar a la ciudadanía, no se hace un documento con lucro, no intentamos dañar a nadie, no intentamos sobrepasar algún tipo de comité en todo el municipio, no se dejen llevar por mala información (…) en ningún momento estamos privatizando (el agua)”, declaró Ismael Dionisio.