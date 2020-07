No están solos, estoy dando la cara: AMLO a las víctimas de violencia en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato. – En la mañanera durante su visita al estado de Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les aseguró a las familias de víctimas de la violencia en la entidad que no están solas y por ello viajó a la entidad y darle la cara.

El ejecutivo federal fue cuestionado por parte de los colectivos de familiares desaparecidos a fin de sostener una reunión como parte de la gira que dará por la entidad, como parte de la exigencia en la búsqueda de justicia.

"Vengo a Guanajuato, a decirle a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, que no vamos a dejar solos a los guanajuatenses, no vamos a dejar sola a la gente, no están solos y les puedo garantizar que, como aquí hay más problema de violencia, aquí tenemos más elementos de la Guardia Nacional que en Chiapas, que en Oaxaca, que en Querétaro", agregó AMLO.

Asimismo, agregó que el continuará visitando el estado a fin de informar y dar la cara, para mostrar que se esta haciendo todo lo que esta al alcance de las autoridades, además de brindar resultados a la población lo más pronto posible.

Conferencia de prensa matutina, desde Irapuato, Guanajuato. https://t.co/v9xOFYQWu8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 15, 2020

Sin embargo, López Obrador descartó el encuentro, pues informó que sería la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quienes atenderían a los familiares de los desaparecidos de Guanajuato.

"Ya la licenciada Sánchez Cordero, que es Secretaria de Gobernación, va a atenderlos, quedamos en eso, ya se estableció comunicación con los familiares de víctimas de la violencia, de desaparecidos, se les va atender".

"Recuerden, que también eso es importante que se sepa cada vez más, ahora la Secretaría de Gobernación es la Secretaría de la defensa de los derechos humanos", agregó el mandatario federal.

López Obrador, señaló que al ser el estado de Guanajuato el que más homicidios registra a nivel nacional, es importante reforzar la coordinación de trabajo entre los niveles de gobierno, además de la estrategia en materia de inteligencia.

"Más trabajo coordinado, más participación de las corporaciones de Policías, la Guardia Nacional y más inteligencia también […] Es un tema que ya se está trabajando en todos los casos, más inteligencia porque es mejor la inteligencia que la fuerza", señaló Andrés Manuel López Obrador.

